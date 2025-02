Alles was zählt: Liebes-Sensation! "Läuft da was zwischen Euch?"

Essen - Dramatische Eventwoche bei " Alles was zählt "! In der RTL-Soap sind Jennifer Steinkamp, Mama Simone und Ingo Zadek nach Mallorca gereist, alle aus unterschiedlichen Anlässen: ein Selbstmord-Versuch, ein Geständnis und aufkeimende Gefühle sind im Spiel.

Jenny kippt sich auf Mallorca die Birne zu. © RTL/Jule Zielke

Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 43) steht auf Mallorca an einer Klippe, denkt nach über ihre Brandstiftung, die Justus das Leben kostete. In einer Bar spürt der ihr nachgereiste Ingo (André Dietz, 49) Jenny auf, die sich dort mit Roséwein betrinkt.

"Was machst du hier? Ich will dich nicht sehen, ich will alleine sein", lallt sie ihm entgegen.

Barkeeper Felix (Patrick Linke, 54) ist verwundert: "Läuft da was zwischen euch?" Auch später glaubt er zu sehen, dass Ingo sie mehr als freundschaftlich mag. Bahnt sich da tatsächlich etwas an?

Ingo versucht alles, seine Freundin aufzumuntern, die aber alle emotionalen Annäherungen abblockt. Bis er sie mit Bademantel in den Pool reißt.

Kurz darauf ist sie wieder im Tal: "Ich habe keinen Bock auf dich und dein Schamanen-Gehabe. Keine Strandbar, kein Sprung in den Pool nimmt mir meine Schuld." Ingo, der noch nicht weiß, dass Jenny die Brandstifterin ist, versteht diese Aussage nicht.