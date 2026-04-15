Emotionaler Abschied: AWZ-Star sagt für immer Goodbye

Essen - Lange Zeit hatte es sich angedeutet, nun wird der traurige Fall für alle Fans von " Alles was zählt " eintreffen: Richard Steinkamp wird die RTL-Soap verlassen. Für immer.

Silvan-Pierre Leirich (65) verkörperte 20 Jahre lang den Richard Steinkamp bei "Alles was zählt". Stets an seiner Seite: Serien-Ehefrau Simone (Tatjana Clasing, 62). © RTL/Willi Weber

"Ein Abschied ist immer schwer, egal welcher Art. Das ist natürlich auch schmerzhaft", sagt Schauspieler Silvan-Pierre Leirich (65) in einem RTL-Interview.

Wie genau der mächtige Mann, der "Steinkamp Sport & Wellness" jahrelang auch durch Krisen führte, verschwindet, ist noch unklar. Der Kölner Privatsender deutet lediglich Komplikationen mit seinem vor wenigen Wochen eingesetzten Spenderherz an und dass er eine "folgenschwere Entscheidung" treffe, "die alles verändert".

Die letzte Folge mit Richard Steinkamp wird am 7. Mai ab 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt und ist bereits ab 30. April streambar bei RTL+.

Wie geht es Leirich aber mit seinem Serien-Ende? "Du vermisst den Richard irgendwie, weil du immer genau wusstest, worauf du dich im Studio einstellen musst", erzählt er nach seinem letzten Drehtag. Auf der anderen Seite habe er nun aber auch die Frische und Energie, andere Projekte anzugehen.

Er bedankt sich für viele positive Kommentare der treuen AWZ-Fans, die ihm immer gutgetan hätten. "Danke, dass ihr mich gut gefunden habt", sagt der 65-Jährige Goodbye.