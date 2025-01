Alles was zählt: Kilian in Schockstarre!

Essen - Dass Jennifer Steinkamp die Eishalle aus Rache an Ehebrecher Justus Albrecht abgefackelt und ihn dadurch getötet hat, wissen die Zuschauer von " Alles was zählt ". Damit dieses Geheimnis auch eines bleibt, versucht Simone Steinkamp, alle Mutmaßungen von ihrer Tochter fernzuhalten. Das misslingt nun aber.

Charlie (r.) ist genervt, dass sich alles um Simone (M.) dreht. © RTL/Julia Feldhagen

Leyla (gespielt von Suri Abbassi, 30) soll kurz nach der Wiederaufnahme ihres Trainings bei der Deutschen Meisterschaft antreten, damit man den Sponsor nicht verliert.

Das findet Kollegin Charlie (Shaolyn Fernandez, 26), die sie durch einen Tablettentausch erst in die Situation gebracht hatte, gar nicht gut. "Wenn Leyla schlecht abschneidet, ist das für den Ruf des gesamten Kaders ..." Mitten im Satz unterbricht Simone (Tatjana Clasing, 60) die Läuferin und wird laut: "Es reicht mir! Ich könnte dich rauswerfen, und zwar hochkant, wegen deiner Affäre mit meinem Schwiegersohn und wegen deines respektlosen Verhaltens mir gegenüber."

Charlie ist danach in Gedanken beim verstorbenen Justus (Matthias Brüggenolte, 45). Auf einer Parkbank trinkt sie mehrere Flaschen Bier. Danach setzt sie sich aufs Hometrainer-Fahrrad - mit Fahne, wie Tom (Maximilian Herzogenrath, 30) riecht.

Leyla will die verbleibenden zwei Wochen auf Hochtouren trainieren. Denn sie will nicht einfach teilnehmen, sie will um den Titel mitlaufen. Mutet sie sich zu viel zu?