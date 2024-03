Geiselnahme bei "Alles was zählt": So spannend wird's in dieser Woche!

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Diesmal stellt eine Geiselnahme im St. Vinzenz alles in den Schatten. Und auch Bösewicht Maximilian von Altenburg kehrt zurück.

Von Nico Zeißler

Essen - Neue Woche, neue Folgen "Alles was zählt": Diesmal stellt eine Geiselnahme im St. Vinzenz alles in den Schatten. Und auch Bösewicht Maximilian von Altenburg kehrt zurück.

Alles was zählt: Ava Grothe bewirbt sich für Posten in München

Ava überlegt, nach München zu ziehen. © RTL/Julia Feldhagen Ava (gespielt von Laura Egger, 34) erhielt bekanntermaßen ein unbefristetes Jobangebot vom BDE in der bayrischen Landeshauptstadt. "München ist eine riesengroße Chance für mich", sagt sie Chiara (Alexandra Fonsatti, 30). Doch ihre Freundin ist sauer, dass sie sie vor vollendete Tatsachen gestellt hat: "Dann viel Glück!" Es bleibe alles gleich, man sehe sich nur nicht mehr täglich, versucht Ava, es Chiara schmackhaft zu machen. Ihre Partnerin glaubt dagegen nicht, dass eine Fernbeziehung funktionieren würde. Gleichzeitig will Simone (Tatjana Clasing, 60) die Vertragsauflösung mit Leyla (Suri Abbassi, 29) abschließen und fragt sich, wieso Justus (Matthias Brüggenolte, 44) diese noch nicht unterschrieben hat. Dass sich die WM-Vierte gerade in Helsinki befindet, bezeichnet die Kaderchefin als "Hinhaltetaktik". Alles was zählt Alles was zählt: Wieso drängt Jenny Simone zu dieser Unterschrift? Justus mahnt, dass ein Rauswurf kurz nach der WM nicht gut ankomme. Davon abgesehen, dass Leylas Managerin Isabelle (Ania Niedieck, 40) die Steinkamps verklagen würde. Simone wird abermals deutlich: "Ich möchte, dass dieses Mädchen meinen Kader verlässt, und zwar so schnell wie möglich." Isabelle stellt sich dem klar entgegen: "Wir werden uns das nicht gefallen lassen und vor Gericht ziehen. Es gibt nämlich keinen rationalen Grund für ihre Kündigung!"

Isabelle (l.) will mithilfe ihres Cousins Kilian eine Kündigungsschutzklage gegen die Steinkamps einleiten. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Bei Imani Okana spielen die Gefühle verrückt

Was geht da zwischen Imani und ihrem Patienten? © RTL/Julia Feldhagen Der JVA-Insasse Tom Matthis (Maximilian Herzogenrath, 30) wird mit einem mutmaßlichen Handbruch ins St. Vinzenz eingeliefert. Wegen eines Einbruchs mit einer schwer verletzten Person wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Imani (Féréba Koné, 33) mahnt: "Er ist Patient hier, und wir behandeln ihn wie jeden anderen auch!" Dennoch wird der gesamte Bereich aus Sicherheitsgründen abgesperrt und freigehalten. Conchita van Aalen (Sarah Maria Besgen, 44) ist auch in der Klinik - mit Pistole. Zunächst schlägt sie den Justizbeamten k.o. und kann von Imani, die kurzzeitig in den Lauf der Waffe schaut, gerade so am Betreten des Patientenzimmers gehindert werden. Alles was zählt "Alles was zählt": Brutalo-Hammer nach WM-Debakel! SIE fliegt raus Mit Henning (Stefan Bockelmann, 47) als Geisel gelingt es Conchita doch noch, dass Imani die Tür öffnet. Sie richtet die Pistole auf die Ärztin: "Du alte Schl**pe hast mein Leben zerstört." Tom Matthis kann die Angreiferin von hinten überwältigen.

Simone Steinkamp will Vorsorgevollmacht für Jenny "garantiert nicht unterschreiben"

Simone befragt Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) weiter zu ihrer Intention der Vorsorgevollmacht. Und haut ihrer Tochter vor die Füße: "Ich werde garantiert nicht unterschreiben!" Kilian (Marc Dumitru, 37) steht Simone ab sofort beratend zur Seite. Die Geschäftsfrau möchte mit dem Anwalt zusammenarbeiten. Denn sie vertraut ihrer eigenen Familie mehr und mehr. Dann aber will Kilian Simone in den Rücken fallen. Weil es in der Pressemitteilung bezüglich des Angriffs im St. Vinzenz eine entscheidende Fehlinformation gegeben hatte. Aber er erpresst sie, will die Chefjustiziar-Stelle in der Klinik. Simone lehnt kategorisch ab. Die richtige Entscheidung?

Simone (r.) traut ihrer Tochter Jenny nicht. © RTL/Julia Feldhagen

Maximilian von Altenburg zurück bei "Alles was zählt"

Kim (Jasmin Minz, 30) wundert sich, dass der neben sich stehende Maximilian (Francisco Medina, 47) nach rund vier Monaten plötzlich wieder in der Steinkamp-Villa auftaucht. Zunächst will er nicht mit der Sprache raus, was mit seiner Ex-Frau Nathalie (Amrei Haardt, 34) los ist. Isabelle drängt ihn, seine gesammelten Informationen preiszugeben. Und dann sagt er: "Das Kind ist tot." Bereits vor einigen Monaten in den Niederlanden habe Nathalie abgetrieben. Maximilian kommt mit dem Verlust nicht klar, betrinkt sich immer weiter.

Wieder da: Maximilian von Altenburg. © RTL