Chiara und Ava sagen "Ja": Traum-Hochzeit bei "Alles was zählt" - dieser Stargast ist dabei!

Köln - Chiara (Alexandra Fonsatti) und Ava (Laura Egger) schweben bei " Alles was zählt " seit knapp einem Jahr auf Wolke sieben. Jetzt läuten endlich die Hochzeitsglocken!

Gegenüber dem Kölner Privatsender erklärt sie: "Es war ein absolut besonderer Dreh, weil ich an dem Tag auch Geburtstag hatte. Und es gibt durchaus schlimmere Szenarien, als Alexandra zu ehelichen." Am schönsten sei die Zusammenarbeit mit dem Team gewesen.

Alles was zählt

In wenigen Wochen gipfelt die Romanze in einer märchenhaften Trauung. Fans der Sendung sollten sich deshalb schon jetzt mit Rotstift den 22. und 23. April im Kalender markieren. Dann werden die Folgen rund um das Jawort im TV ausgestrahlt.

Das Liebesglück der beiden wurde im Rahmen der beliebten RTL -Serie immer wieder auf eine harte Zerreißprobe gestellt. Gerade in der Anfangszeit torpedierten Anfeindungen und Vorwürfe von Machtmissbrauch gegen Ava als Chiaras Trainerin die Beziehung.

Zu den exklusiven Hochzeitsgästen zählt unter anderem auch Ex-"Princess Charming" Irina Schlauch (33, l.). © RTL / Julia Feldhagen

Privat haben es bislang weder Alexandra noch Laura vor den Traualtar geschafft. Beide sind sich aber einig, dass sie eines Tages heiraten wollen. Die Chiara-Darstellerin hat diesbezüglich auch schon eine genaue Vorstellung.

Sie plant eine Hochzeit im Ausland, "vielleicht auf den Weinbergen in der Toskana". Ehe bedeute für sie, zu kämpfen, in guten wie in schlechten Zeiten, betont Fonsatti. Ihre Eltern seien für sie die perfekten Vorbilder für eine glückliche Beziehung.

Auch Egger ist dem Eheversprechen ebenso wie ihre Serienfigur Ava nicht abgeneigt. Sie stellt aber klar, dass eine Hochzeit für sie "ein rein spirituelles Event" sei. Aus rein praktischen Gründen wolle die Schauspielerin nicht vor den Traualtar treten.

In der Serie sind die beiden schon einen Schritt weiter: Die Prickelbrause ist kaltgestellt, die Eheringe liegen auf dem bestickten Kissen bereit und die Hochzeitstorte ist auch schon eingetroffen. Selbiges gilt auch für Promi-Gast Irina Schlauch (33, "Princess Charming").

"Alles was zählt" läuft immer von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.