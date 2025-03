24.03.2025 06:00 84.860 Alles was zählt: Daniela tieftraurig! "Raus, hau ab!"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Das riesengroße Lügenkonstrukt um die Brandstiftung in der Eishalle findet in der neuen Woche ein Ende.

Von Nico Zeißler

Essen - Das riesengroße Lügenkonstrukt um die Brandstiftung in der Eishalle findet in der neuen Woche bei "Alles was zählt" ein Ende. Feuerteufel Jennifer Steinkamp möchte sich stellen, aber zieht sie das auch durch? ACHTUNG, SPOILER! AWZ: Ben Steinkamp weist seine Stiefmutter Simone in die Schranken Richard und Jenny halten zusammen. © RTL/Julia Feldhagen Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 61) will sich zurückziehen und Ben (Jörg Rohde, 41) die alleinige Leitung von "Steinkamp Sport und Wellness" überlassen. Ihr Stiefsohn muss zunächst versuchen, die ihm gegenüber skeptische Lucie (Julia Wiedemann, 28) für sich zu gewinnen: "Du bist die Einzige, die hier den Überblick hat!" Als Simone erfährt, dass neben Ingo (André Dietz, 49) auch Ex-Läuferin Charlie (Shaolyn Fernandez, 27) nun die Co-Trainerin unter Deniz (Igor Dolgatschew, 41) ist, flippt sie aus: "Diese Frau wird keinen Fuß mehr in mein Zentrum setzen!" Alles was zählt Alles was zählt: Drama um Richard! "Oh Gott, Papa, nein" Ben sagt unmissverständlich: "Ich bin der neue Geschäftsführer und ich entscheide, wer eingestellt wird und wer nicht!" Daniela tröstet Simone. © RTL/Julia Feldhagen Alles was zählt: "Verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Raus, hau ab!" Simone verfasst einen Brief an Richard. © RTL/Julia Feldhagen Nachdem Simone von Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) aus dem Krankenzimmer geworfen wurde, schreibt sie ihrem Mann einen Brief: "Ich werde die Verachtung in deinen Augen nie vergessen, als du mir gesagt hast, dass du mich nicht mehr in deinem Leben haben willst." Den Brief findet Freundin Daniela (Berrit Arnold, 54) später. Und kann sich so zusammenreimen, dass Simone Danielas Schwester Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) ins Gefängnis geschickt hat, um Brandstifter-Tochter Jenny zu schützen. Daniela ist schwer enttäuscht: "Verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Raus, hau ab!" Alles was zählt Alles was zählt: Entsetzen nach tödlichem Feuer! "Er hat die Halle selbst angezündet?" Auch Hanna erfährt jetzt alle Details. So auch, dass ihr Ex Kilian (Marc Dumitru, 38) sie geopfert hat, um Klinikchef des St. Vinzenz zu werden. Und verspürt sofort Rachegelüste. AWZ: Johannes Hagedorn schleimt sich bei Leyla Öztürk ein Johannes will sich bei Leyla (r.) einschleimen. © RTL/Julia Feldhagen Vollkommen unklar ist noch, welche Rolle Johannes (Maximilian Schneider, 32) in nächster Zeit spielen wird. Der neue Oberarzt scheint auf Imanis (Féréba Koné, 34) Chefarzt-Posten scharf zu sein, schleimt sich aber auch bei Leyla (Suri Abbassi, 30) ein. Er gibt ihr einen Tipp zu einer Ausbildungsstelle als Physiotherapeutin. Aber wieso hilft er ihr? Gleichzeitig erfährt er, dass Imani eine neu geschaffene Privatstation leiten wird, die personell vom St. Vinzenz betreut werden wird. Bekannte Sportler sollen dort mit neuesten OP- und Behandlungsmethoden wieder zu Spitzenniveau kommen. Wird Johannes ihr Steine in den Weg legen? Leyla lehnt Johannes' Hilfsangebot ab. © RTL/Julia Feldhagen Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags, ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.

Titelfoto: Bildmontage: RTL/Julia Feldhagen