Nächste Traumhochzeit bei "Alles was zählt": So oft stand Jenny schon vorm Traualtar

Essen – Bald läuten wieder die Hochzeitsglocken bei " Alles was zählt "! Jennifer Steinkamp will in der RTL-Soap zum sage und schreibe siebten Mal vor den Traualtar treten - oder wird eine boshafte Intrige Jennys großen Moment etwa noch in letzter Minute verhindern?

Der Girlsclub bereitet den Junggesellinnenabschied für Bald-Braut Jenny vor. © RTL/Julia Feldhagen

Nachdem der erste Coup von Jennys Doppelgängerin Nina Breuer (in Doppelrolle gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) und deren Bruder Maik (Sascha Weingarten, 31) krachend gescheitert ist, heckt das Geschwister-Duo einen neuen Plan aus, um die einflussreiche Steinkamp-Familie finanziell "auszunehmen".

Als Maik als Lieferant getarnt zufällig mitanhört, dass der Girlsclub um Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck, 39) plant, Jenny mit einer Stretch-Limousine zu ihrem Junggesellinnenabschied abzuholen, wittert er seine Chance.

"Wir schnappen uns jetzt die Steinkamp!", verkündet er seiner Schwester. Diese schlüpft erneut in die Rolle ihres Ebenbildes und sagt der vom Girlsclub gebuchten Limo-Vermietung in Jennys Namen ab.

Stattdessen mieten die gerissenen Breuer-Geschwister ihre eigene Limo, sodass sich Maik als Chauffeur ausgeben kann: "Dann bekommt niemand mit, wenn ich die Olle einsacke."

Jenny ahnt von der ganzen Scharade nichts und steigt ahnungslos in das dunkelgetönte Fahrzeug ein. Sogar ihr Smartphone händigt die Braut in spe dem falschen Fahrer aus. So könne sie nicht die Route checken, immerhin sei das Fahrtziel geheim, begründet Maik, der in Wirklichkeit natürlich verhindern will, dass Jenny Hilfe rufen kann.