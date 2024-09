Paukenschlag bei "Alles was zählt": Ausgerechnet er kehrt mit neuem Gesicht zurück!

Köln - In der beliebten Vorabendserie " Alles was zählt " wird schon bald ein neues Gesicht zu sehen sein. Die Rolle dürfte den eingefleischten Fans der RTL -Daily-Soap jedoch sehr bekannt vorkommen!

"Das war anfangs schon eine Herausforderung, weil man einer etablierten Figur gerecht werden muss. Aber mit der Zeit macht man die Rolle zu seiner eigenen. Ein Recast bringt frischen Wind, aber auch Verantwortung mit sich", so der gebürtige Berliner.

Alexander von Altenburg ging einst aus der Ruhrmetropole fort, um in einem Fußball-Internat in München den Sprung zum Profi voranzutreiben. Auch Leon tritt gerne gegen den Ball, der Recast sei für ihn allerdings nicht immer einfach gewesen.

Die Rolle wurde bereits von mehreren Darstellern verkörpert. Zunächst von Louis Apel, dann von Ralf-Maximilian Prack und zuletzt von Oscar Kafsack. Letzterer kehrt jedoch nicht in den Cast zurück. Er wird durch Schauspieler Leon Klein (25) ersetzt.

In einer Pressemitteilung ließ der Kölner Privatsender die Bombe platzen und verkündete die Rückkehr von Alexander von Altenburg. Der Sohn von Lena Bergmann und Maximilian von Altenburg hatte Essen zum Ende des Jahres 2022 verlassen.

Im Krankenhaus trifft Alex (Leon Klein) auf Leyla (Suri Abassi). Und zwischen den beiden knistert es gewaltig. © RTL / Julia Feldhagen

Und so kehrt Alexander von Altenburg in den "AWZ-Kosmos" zurück: Auf Heimatbesuch in Essen teilt er seiner Familie mit, dass ihm ein renommierter Fußballklub aus der bayerischen Landeshauptstadt einen Profivertrag angeboten habe.

Anschließend verbringt Alex viel Zeit mit seinem Onkel (Jörg Rohde) und will diesem bei einem Cocktail-Event unter die Arme greifen. Dabei passiert das Worst-Case-Szenario: Während der Vorbereitungen verletzt er sich schwer am Knöchel.

Anschließend lässt Alex sich als Proband für Imanis Studie mit der Knochennährlösung behandeln, hadert aber fortan mit seiner Entscheidung. Ist seine Karriere als Fußball-Profi etwa in Gefahr?

Leyla (Suri Abassi), die wegen ihrer Herzmuskelentzündung ebenfalls im Krankenhaus landet, steht ihm unterstützend zur Seite. Da bleibt es natürlich auch nicht aus, dass die beiden sich näher kommen.

Die erste Folge (Nr. 4556) mit Leon Klein als Alexander von Altenburg läuft am 18. Oktober bei RTL. Bereits eine Woche vorher gibt es die Episode auf RTL+ zu sehen.