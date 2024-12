Alles was zählt: Feuer-Inferno! "Wenn er sie nicht gefunden hätte, dann wär sie ..."

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Die erste Woche des neuen Jahres wird eine der dramatischsten ever, denn Jenny Steinkamp fackelt die Eishalle ab.

Von Nico Zeißler

Essen - Die erste Woche des neuen Jahres wird bei "Alles was zählt" eine der dramatischsten ever! Die rachsüchtige Jennifer Steinkamp möchte Fremdgeher Justus Albrecht eine Lektion erteilen, fackelt dabei die Eishalle ab und bringt sich und mehrere andere in Todesgefahr. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Jenny Steinkamp zündet die Eishalle an

Justus läuft in die brennende Eishalle. © RTL Hanna (gespielt von Sarah Victoria Schalow, 40) will ihre Kündigung als Yogalehrerin nicht hinnehmen, räumt aber ihren Spind aus. "Sie werden mit der fristlosen Kündigung nicht durchkommen. Ich habe Sie nicht beleidigt und das wissen Sie ganz genau", stellt sie sich Justus (Matthias Brüggenolte, 45) selbstbewusst entgegen. "Ansichtssache. Zur Not lasse ich mir irgendwas anderes einfallen", grinst ihr Boss. Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) geht am Silvesterabend voller Rachegelüste mit Handschuhen in die Eishalle und entzündet einen Gasbrenner, kokelt so das Gebäude an mehreren Stellen an. Alles was zählt Alles was zählt: Sex-Hammer "vor meinen Augen" Ingo (André Dietz, 49) rettet Jenny aus den Flammen, bricht dann selbst zusammen. Deniz (Igor Dolgatschew, 41) weiß: "Wenn er sie nicht gefunden hätte, dann wär sie ..." Dass es seit Stunden kein Lebenszeichen von Justus gibt, wundert Isabelle (Ania Niedieck, 41). Sie vermutet, dass er auf einer anderen Silvesterparty gewesen ist und nun seinen Rausch ausschläft. Doch tatsächlich wird er erst viel später im Zentrum gefunden - bewusstlos und mit schweren Brandverletzungen.

Brandstifterin Jenny kippt auf dem Eis um. © RTL

Die hustende Hanna (M.) macht Daniela (l.) und Henning auf den Brand aufmerksam. © RTL/Julia Carola Pohle

AWZ: "Wir müssen sehen, wie er die nächsten Stunden übersteht"

Schwer verletzt wird Justus im St. Vinzenz behandelt. © RTL "Am meisten Sorgen machen mir die Verbrennungen seiner Luftröhre", gibt Ärztin Imani (Féréba Koné, 34) ein erstes Statement ab. "Wir müssen sehen, wie er die nächsten Stunden übersteht." Jenny gesteht ihrer Mutter, die Halle angezündet zu haben, weil sie Justus erpresst hatte. Simone (Tatjana Clasing, 60) will verhindern, dass die Wahrheit über die Brandursache rauskommt und ihre Tochter so schützen. Hanna macht sich gleichzeitig riesige Vorwürfe, den Brand durch ihr Umtreten einer Gasflasche ausgelöst zu haben: "Wegen mir stirbt Justus Albrecht vielleicht." Sie ist genervt von ihrem unempathischen Partner Kilian (Marc Dumitru, 38), der sich mehr für seine gekauften Luxus-Appartments über dem Prunkwerk interessiert. Alles was zählt Alles was zählt: "Quickie in meinem Büro? Kannst gern zugucken!" Dass Nathalie (Amrei Haardt, 35) und Baby Diego länger in Essen bleiben und Matteo (Riccardo Angelini, 43) den "Lieblingspunkt" von Ben (Jörg Rohde, 40) übernehmen soll, sind in der ersten Kalenderwoche nur Randnotizen.

Jenny offenbart ihrer Mutter, dass sie von der Erpressung weiß. © RTL/Julia Feldhagen

Vor den Trümmern ihres Lebenswerkes: Richard und Simone. © RTL/Julia Carola Pohle

Jenny ist für den Brand verantwortlich. © RTL/Julia Carola Pohle

Hanna glaubt, das Inferno verursacht zu haben. © RTL/Julia Carola Pohle