Schock bei "Alles was zählt"! Jenny total abgestürzt?

Essen - Jetzt wird's ganz verrückt! Ab dem heutigen Mittwoch sind bei "Alles was zählt" zwei Frauen zu sehen, die kaum voneinander zu unterscheiden sind. Kein Wunder: Kaja Schmidt-Tychsen (41) spielt neben ihrer Stammfigur Jennifer Steinkamp in Doppelrolle auch Nina Breuer. In der Soap handelt es sich um zwei verschiedene Personen.

ACHTUNG, SPOILER!