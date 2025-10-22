Als diese Bestrafung auf dem Promihof verkündet wird, kippt die Stimmung: "Richtig asozial"

Radziejowice (Polen) - Schlechte Nachrichten für die Stars auf dem "Promihof"! Wegen sämtlicher Regelverstöße muss in Folge 5 und 6 kurzerhand Promi-Bauer Nino Sifkovits (29) anrücken, ehe der Gruppe eine gemeine Strafe auferlegt wird. Zudem formiert sich kurz vor der nächsten Nominierung eine neue Allianz.

Nino Sifkovits (29) kassiert Shampoo und Duschgel von den Promis ein ... © RTLZWEI

Die Stars werden von Promi-Bauer Nino abgemahnt, der samt einer fiesen Strafe auf dem Hof erscheint.

Weil die Promis in nur zwei Tagen schon deutlich zu achtlos mit den Tieren umgegangen sind, außerhalb des Raucherbereichs gequalmt haben und zudem Zigaretten geteilt wurden, nimmt der Ehemann von Chayenne Ochsenknecht (25) den Reality-Stars sämtliches Shampoo und Duschgel weg, stellt zudem das warme Wasser ab und streicht auch noch 10.000 Euro aus dem Jackpot.

Statt mit den mitgebrachten Hygiene-Produkten vorliebzunehmen, müssen die Promis sich ab sofort ein einziges Stück Kernseife teilen, was die Gemüter - insbesondere bei den Frauen - ziemlich erhitzt.

"Ich wasche mir doch nicht meine schönen Haare mit einer Kernseife, die Cosimo am Ar*** hatte", ist nicht nur Emma Fernlund (24) alles andere als begeistert vom neuen Regelwerk, auch Pinar Sevim kocht vor Wut. "Richtig asozial. Fi*** euch!", motzt die Brünette. Für bessere Stimmung auf dem Hof wird dieser Umstand mit Sicherheit nicht sorgen ...