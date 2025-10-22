Als diese Bestrafung auf dem Promihof verkündet wird, kippt die Stimmung: "Richtig asozial"
Radziejowice (Polen) - Schlechte Nachrichten für die Stars auf dem "Promihof"! Wegen sämtlicher Regelverstöße muss in Folge 5 und 6 kurzerhand Promi-Bauer Nino Sifkovits (29) anrücken, ehe der Gruppe eine gemeine Strafe auferlegt wird. Zudem formiert sich kurz vor der nächsten Nominierung eine neue Allianz.
Die Stars werden von Promi-Bauer Nino abgemahnt, der samt einer fiesen Strafe auf dem Hof erscheint.
Weil die Promis in nur zwei Tagen schon deutlich zu achtlos mit den Tieren umgegangen sind, außerhalb des Raucherbereichs gequalmt haben und zudem Zigaretten geteilt wurden, nimmt der Ehemann von Chayenne Ochsenknecht (25) den Reality-Stars sämtliches Shampoo und Duschgel weg, stellt zudem das warme Wasser ab und streicht auch noch 10.000 Euro aus dem Jackpot.
Statt mit den mitgebrachten Hygiene-Produkten vorliebzunehmen, müssen die Promis sich ab sofort ein einziges Stück Kernseife teilen, was die Gemüter - insbesondere bei den Frauen - ziemlich erhitzt.
"Ich wasche mir doch nicht meine schönen Haare mit einer Kernseife, die Cosimo am Ar*** hatte", ist nicht nur Emma Fernlund (24) alles andere als begeistert vom neuen Regelwerk, auch Pinar Sevim kocht vor Wut. "Richtig asozial. Fi*** euch!", motzt die Brünette. Für bessere Stimmung auf dem Hof wird dieser Umstand mit Sicherheit nicht sorgen ...
Der Promihof: Chris Broy formiert eigene Allianz gegen Paco und Emma
Die Strippenzieher der "Kuscheldecken-Allianz" - Paco Herb (30) und Emma - schmieden derweil Pläne, wen sie als Nächstes vom Hof jagen wollen und setzten ausgerechnet Hof-Mutti Giulia Siegel (50) auf die Abschussliste.
"Sie ist eine gute Strippenzieherin, sie ist raffiniert und dadurch kann sie halt gefährlich werden", erklärt Chef-Stratege Paco seiner rechten Hand, womit Emma sich natürlich sofort einverstanden zeigt.
Chris Broy (36) bekommt jedoch Wind vom Plan der beiden, hegt große Sympathien für Giulia und formiert schließlich seine eigene Allianz, die es sich wiederum zum Ziel macht, Paco in den Exit zu schicken.
Ob dieser Plan wirklich aufgeht und Chris genug Stimmen zusammen bekommt, ist jedoch fraglich - und wird sich spätestens bei der nächsten Nominierung zeigen.
