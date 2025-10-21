Großes Jubiläum: Irischer Superstar unterstützt zum 10. Mal die José Carreras Gala

Leipzig - In einer emotionalen Live-Show aus Leipzig sammeln Stars aus aller Welt am 10. Dezember wieder Geld für die José Carreras Leukämie-Stiftung . Der irische Sänger Chris de Burgh (77) wird ebenfalls wieder dabei sein und er feiert großes Jubiläum, denn es ist bereits seine zehnte Teilnahme.

Chris de Burgh (77) ist bereits zum 10. Mal dabei. Er tritt bei der Spendengala auf und sitzt am Spendentelefon. © PR/API/ Kassner

"Mein Künstlerfreund Chris de Burgh war bereits bei der ersten Gala 1995 dabei", freute sich Opernsänger José Carreras (78). "Ich bin sehr dankbar, dass mit Chris einer der ganz großen Pop- und Rockstars unsere Mission seit drei Jahrzehnten unterstützt."

Es ist bereits die 31. Ausgabe der Spendengala, die wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte fördert und an Leukämie erkrankte Menschen und ihre Angehörigen unterstützt.

Chris de Burgh (77) bewundert und schätzt seinen Kollegen Carreras für sein langjähriges Engagement und unterstützt gern. Auch ihn bewegen die Geschichten der Betroffenen immer wieder, vor allem wenn es um Kinder geht.

"Als Vater oder Mutter eines kranken Kindes muss man immer unterstützend, liebevoll und humorvoll sein und so tun, als wäre alles in Ordnung", erzählte er vorab in einem Interview mit der Stiftung. "Aber sobald diese Eltern aus der Tür des Krankenzimmers gegangen sind, hat man gesehen, wie ihre Gesichter zusammen gefallen sind."