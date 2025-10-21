Großes Jubiläum: Irischer Superstar unterstützt zum 10. Mal die José Carreras Gala
Leipzig - In einer emotionalen Live-Show aus Leipzig sammeln Stars aus aller Welt am 10. Dezember wieder Geld für die José Carreras Leukämie-Stiftung. Der irische Sänger Chris de Burgh (77) wird ebenfalls wieder dabei sein und er feiert großes Jubiläum, denn es ist bereits seine zehnte Teilnahme.
"Mein Künstlerfreund Chris de Burgh war bereits bei der ersten Gala 1995 dabei", freute sich Opernsänger José Carreras (78). "Ich bin sehr dankbar, dass mit Chris einer der ganz großen Pop- und Rockstars unsere Mission seit drei Jahrzehnten unterstützt."
Es ist bereits die 31. Ausgabe der Spendengala, die wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte fördert und an Leukämie erkrankte Menschen und ihre Angehörigen unterstützt.
Chris de Burgh (77) bewundert und schätzt seinen Kollegen Carreras für sein langjähriges Engagement und unterstützt gern. Auch ihn bewegen die Geschichten der Betroffenen immer wieder, vor allem wenn es um Kinder geht.
"Als Vater oder Mutter eines kranken Kindes muss man immer unterstützend, liebevoll und humorvoll sein und so tun, als wäre alles in Ordnung", erzählte er vorab in einem Interview mit der Stiftung. "Aber sobald diese Eltern aus der Tür des Krankenzimmers gegangen sind, hat man gesehen, wie ihre Gesichter zusammen gefallen sind."
José Carreras Gala hat schon circa 250 Millionen Euro an Spenden gesammelt
Chris de Burgh ist aktuell auf Deutschlandtournee und wird am 10. Dezember live auf der Bühne in Leipzig stehen und Anrufe am Spenden-Telefon entgegennehmen.
Seit 1995 wurden circa 250 Millionen Euro an Spenden eingenommen und mehr als 1500 Projekte finanziert. So wurden zum Beispiel Forschungs- und Behandlungseinrichtungen gebaut, die unter anderem die Erforschung und Heilung von Leukämie zum Ziel haben.
Durch die Show führen wieder José Carreras, der selbst schon an Leukämie erkrankte und aus Dankbarkeit über seine Heilung die Stiftung gründete, und die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra (42) und Sven Lorig (54).
Welche Stars die Spendengala ebenfalls unterstützen werden, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
Die "José Carreras Gala" live aus der Media City Leipzig seht Ihr am 10. Dezember um 20.15 Uhr im MDR und online im Stream.
Titelfoto: Bildmontage: PR/API/ Kassner; DJCLS/Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V./obs