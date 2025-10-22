Coca-Cola, Burger King, Ford & Co.: Wieso werben US-Firmen jetzt mit "Made in Germany"?

In der neuen Folge von MDR "Umschau" analysieren die Reporter, wieso US-Firmen wie Coca-Cola mit "Made in Germany" werben und was Donald Trump damit zu tun hat.

Von Tamina Porada

Leipzig - "Made in Germany" steht für viele Verbraucher für Qualität, Innovation und Vertrauen. Immer mehr US-Firmen wie beispielsweise Coca-Cola werben jetzt aber mit dem Slogan. Was steckt dahinter? MDR "Umschau" hat es analysiert.

In einer aktuellen Werbekampagne stellt Coca-Cola Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland vor und zeigt sie bei der Arbeit. © Coca Cola Europacific Partners Deutschland In einer neuen Werbekampagne stellt der Getränkeriese Cola-Cola besonders heraus, dass das Unternehmen in Deutschland produziert. Die Reporter des MDR können bestätigen, dass das stimmt. Coca-Cola produziert tatsächlich die meisten Getränke für den deutschen Markt in Deutschland, zum Beispiel in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt. Und das schon seit vielen Jahren. Steffen Türk, Pressesprecher von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, erklärte, dass in einer Umfrage herauskam, dass nur 13 Prozent der Deutschen wissen, dass Coca-Cola hier im Land produziert. Das wolle man ändern. TV & Shows Taliban verfolgt und quält Musiker, Deutschland lässt ihn im Stich: "Haben keine Hoffnung mehr" Aber wieso? Laut Prof. Arnd Zschiesche, Markensoziologe an der Fachhochschule Westküste liegt das auch an Donald Trump (79). "Jahrzehntelang hat man auf der Welt davon profitiert, ein US-Unternehmen zu sein, nun hat sich der Wind komplett gedreht", erklärte er.

Firmen haben Angst vor dem Kipppunkt

"Made in Germany" steht für viele Konsumenten seit Jahrzehnten für Qualität und Vertrauen. © Kay Nietfeld/dpa Umfragen zeigen, dass sich das Bild der USA seit der Amtseinführung von Donald Trump bei vielen Deutschen gewandelt hat. Das zeigt auch eine nicht repräsentative MDR-Straßenumfrage in der Fußgängerzone in Leipzig. "Die Angst der Konzerne ist die vor dem Tipping Point, also dass das gesellschaftliche Klima sich so wandelt, dass ich keine Levi's Jeans oder keinen Burger mehr anfassen will, weil der aus den USA kommt", so Zschiesche. Coca-Cola ist nicht das einzige Unternehmen, das deswegen bereits jetzt auf seine deutsche Verbindung setzt. Auch US-Firmen wie Ford, Burger King oder McDonald's werben entweder mit "Made in Germany", betonen ihre langjährige Geschichte in Deutschland oder unterstreichen regionale Zutaten. TV & Shows Fast 30 Jahre nach Kult-Serie: "Dr. Quinn"-Stars wieder vereint Anderen Firmen wie beispielsweise Milka oder WC-Ente gelingt es schon seit Jahren, als deutsches oder schweizerisches Unternehmen wahrgenommen zu werden, auch wenn die Unternehmen schon länger in US-Hand sind.