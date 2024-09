Nach schweren Vorwürfen: Ex-ProSieben-Moderator Andreas Türck mit neuem Job

Kehrt nach langer Pause als Moderator im Sportbereich zurück: Andreas Türck (55) wird für den Kölner Sport-Pay-TV-Sender Dyn durch Handball-Übertragungen führen. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Türck wird nämlich für den Sportstreaming-Anbieter Dyn als Moderator im Bereich Handball tätig. Das teilte der Kölner Sender mit.



"Seit meiner Kindheit habe ich selbst Handball gespielt, und auch nach meinem Wechsel in die Medienwelt hat mich dieser Sport nie losgelassen. Jetzt wieder aktiv im Handballumfeld zu sein, diesmal in der Rolle des Moderators, fühlt sich fast so an, als würde ich nach Hause kommen", sagt der ehemalige ProSieben-Star zu seinem neuen Engagement.

Andreas Heyden, CEO von Dyn, freut sich, Türck für das Handball-Programm gewonnen zu haben: "Nicht nur als erfahrener Moderator und ehemaliger Handballer wird Andreas Türck neue Impulse einbringen, von denen die Handball-Fans bei Dyn profitieren, sondern auch mit seiner Leidenschaft für den Sport."

Andreas Türck war einst einer der beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Von 1998 bis 2002 hatte er eine eigene Nachmittags-Talksendung bei ProSieben. Seine Karriere erlitt 2004 einen herben Dämpfer, als er sich einem Gerichtsverfahren wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen stellen musste.

2005 kam es jedoch zu einem Freispruch, den die Staatsanwaltschaft selbst beantragt hatte. Es gab damals große Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Opfers. Trotzdem zog sich Türck daraufhin für mehrere Jahre aus der Öffentlichkeit zurück.