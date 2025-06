Vor laufender TV-Kamera: Jungfrau Darius fasst zwei Frauen unter den Bikini

Thailand - Donnerstagabend ist die 6. Staffel " Beauty & The Nerd " gestartet. Es wird sich kennengelernt, aber auch schnell gestritten und geheult. Ein sexuell noch unerfahrener Teilnehmer kommt unfreiwillig auf seine Kosten.

Eigentlich, sagt der Hamburger , hätte er sich das erste Mal Brüste anfassen in einem etwas intimeren Rahmen vorgestellt, statt vor fremden Menschen und einem großen TV -Publikum.

Haben einen "Digga"-Beef: Chanelle (27, l.) und Anna (32). © Bildmontage: Joyn/Benjamin Kis

Als ihr neues Feindbild hat Anna (32) schnell Chanelle (27) bestimmt. Die "Couple Challenge"-Teilnehmerin verwende für den Geschmack der Partysängerin zu oft das Wort "Digga".

Das macht sich besonders am Morgen bemerkbar, als Anna sich Frühstück zubereitet. "Digga, ich bin so gef***t mit diesem Kaffee für heute, das war's. Digga, erwarte heute nicht so viel von mir."

Dass Chanelle die Häufigkeit von "Digga" kritisiert, weiß die Radiomoderatorin bewusst zu kontern. "Das ist ein Füllwort für einen bestimmten Menschen aus einem bestimmten sozialen Status. Das klingt nicht nice, aber ich bin auch nicht nice aufgewachsen, dass ich nice rede. Darum geht's ja."

Außerdem stellt sie fest: "Was geht dich das an, wie ich rede? Geh weg!" Neue BFFs werden die beiden wohl nicht.