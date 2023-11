"ARD Wissen" klärt auf: Lässt sich eine nächste Pandemie verhindern?

Um Erreger frühzeitig zu erkennen, müssen Forscher unter anderem die Tiere untersuchen, von denen diese ausgehen. © MDR/Benno Wenz

"Es wird neue Pandemien geben!" Eine klare Aussage, die der Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach (60, SPD), in der "ARD Wissen"-Sendung mit dem Thema "Wie verhindern wir die nächste Pandemie?" trifft.

Die zweiteilige Dokumentation begleitet Forscher auf der ganzen Welt bei ihrer wichtigen Arbeit gegen die bösartigen Erreger. Die meisten Pandemien, so auch Corona, werden durch sogenannte Zoonose-Erreger ausgelöst.

Doch was bedeutet denn Zoonose?

Der Begriff ist eine Wortzusammensetzung, die sich aus den griechischen Wörtern "zoon" (=Lebewesen) und "nosos" (=Krankheit) ableitet. Sie beschreibt Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können und umgekehrt.

Das Ziel der Forscher ist es, solche Erreger frühzeitig zu erkennen und Lösungswege zu finden, wie diese im besten Fall gar nicht erst auf die Menschen übergehen. Dabei ist es wichtig, in den Regionen zu forschen, in denen Menschen und Tiere nah beieinander leben, denn genau dort können Vieren am wahrscheinlichste auf die Menschen überspringen.

Doch auch in Deutschland wird fleißig geforscht. In Leipzig forscht Virologe Sebastian Ulbert am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie beispielsweise an universellen Wirkstoffen gegen sogenannte "Flavi-Viren".

Darunter zählen unter anderem das Dengue-Virus, das Gelbfiebervirus und das Zika-Virus. Bisher galten diese als reine Tropenkrankheiten. Durch den Klimawandel kommen sie allerdings auch zunehmend nach Deutschland.