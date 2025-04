22.04.2025 12:29 AYTO-Strippenzieherin mischt Beziehungen auf: "Die ist wie ein Fluch"

"Are You The One?" ist vorbei, wie die Kandidaten im Wiedersehen bewiesen, ging es jedoch erst nach dem Ende der Dreharbeiten so richtig in die heiße Phase.

Von Lisa Marie Peisker

Koh Samui (Thailand) - "Are You The One?" ist offiziell vorbei, wie die Kandidaten im Wiedersehen beweisen, ging es jedoch erst nach dem Ende der Dreharbeiten so richtig in die heiße Phase. Eine hat sich jedoch durch Lügen und Intrigen ins Aus geschossen. Anna (24) ist schwer enttäuscht von ihrer einstigen Verbündeten. © Screenshot/RTL+ Während Chiara (24) in der Villa eher positiv aufgefallen ist, scheint es sich draußen schnell gedreht zu haben. Dort habe es sich die Immobilienkauffrau durch Lästereien und Bettgeschichten gleich mit mehreren Personen verschätzt. Zumindest, wenn man ihre Mit-Kandidaten fragt. Chiara selbst kann sich dazu allerdings nicht äußern, denn durch eine Krankheit bleibt ihr das Wiedersehen verwehrt. Alles Quatsch, wenn man ihre einstige nach eigenen Aussagen enge Verbündete Anna (24) fragt. "Ich bezweifle, dass sie wirklich krank ist. Ich glaube, dass sie sich hier nicht hintraut." Der Grund für die plötzliche Meinungsänderung ist eine heiße Nacht zwischen Chiara und Tano (23), die nach den Dreharbeiten stattgefunden hat. Zwar lief zu dieser Zeit zwischen Anna und Tano noch nichts, doch der Verrat ihrer einstigen Freundin sitzt zu tief. Im Gegensatz dazu ist der Maschinenführer mit einem blauen Auge davongekommen. "Das hat Wochen, Monate gedauert, um wirklich zu zeigen 'ey ich bin krass', aber seit Anfang des Jahres haben wir es fest", freut sich Tano, Anna endlich seine Freundin nennen zu können. Anna und Tano (23) haben sich in der Villa nicht immer so gut verstanden. © Screenshot/RTL+ Chiara (24) bekam gleich von mehreren Seiten ihr Fett weg. © Screenshot/RTL+ "Are You The One?"-Joshi verfällt in alte Verhaltensweisen Obwohl sie bei AYTO kaum die Finger voneinander lassen konnten, ging es für Joanna (26) und Joshi (28) nach der Sendung getrennte Wege. © Screenshot/RTL+ Die Funken, die in der Villa zwischen Joanna (26) und Joshi (28) nicht zu übersehen waren, sind nach der Show ganz schnell verflogen. Und auch da soll die Neusserin wieder ihre Finger im Spiel gehabt haben. "Chiara ist überall, die ist wie ein Fluch, Mann", ärgert sich Joshi. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um eine Bettgeschichte. Während Joanna und der Influencer anfangs noch guten Kontakt hatten, ist dieser recht schnell eingeschlafen. Auf Anraten von keiner Geringeren als Chiara. Denn genau die soll so lange auf Joanna eingeredet haben, biss diese sich von Joshi zurückzog. Zugegeben, groß gekämpft hat der Frauenheld in dem Moment auch nicht um seine eigentlich erste Wahl. Mit welchen Aktionen sich Chiara noch ins Aus katapultiert haben soll, könnt Ihr Euch im "Are You The One?"-Wiedersehen auf RTL+ ansehen.

