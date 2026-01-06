Bereit fürs Liebeschaos? Das sind die 21 AYTO-Singles 2026

Ab dem 20. Januar 2026 geht "Are You The One?" auf RTL+ in die siebte Runde. Hier lest ihr, welche 21 Singles diesmal mit am Start sind!

Von Alina Eultgem

Thailand - Ab dem 20. Januar 2026 geht "Are You The One?" auf RTL+ in die siebte Runde. Hier lest Ihr, welche 21 Singles diesmal mit am Start sind!

Diese 21 Singles sind heiß darauf, sich unter der thailändischen Sonne zu verlieben.  © RTL / Frank Beer

Wie RTL offiziell bekannt gibt, wird es 21 Folgen plus Reunion geben. In diesen suchen Kandidatinnen und Kandidaten in Thailand nach der großen Liebe.

Moderiert wird das ganze wie immer von Sophia Thomalla (36). Sie hält den Singles ihr Ziel vor Augen: Spätestens bei der zehnten Matching Night müssen alle zehn Lichter angehen, nur dann winken 200.000 Euro Jackpot.

Unter den Frauen tummeln sich einige Granaten, die garantiert für Gesprächsstoff sorgen werden. So zum Beispiel Tonia (26, Leverkusen): Sie will die "krasseste Staffel" überhaupt und geht nur ALL IN, wenn ihr Gegenüber das auch tut.

Auch Adrianna (24, Berlin) weiß genau was sie will und was nicht. Sie gibt offen zu, dass sie "schon Lust hat, auch ein bisschen mit den Männern zu spielen".

Dahingegen will Alicia (22, Fuerteventura) die große Liebe bei AYTO finden. Ihr Traummann darf ruhig sehr eifersüchtig sein, das findet sie sogar attraktiv.

Die 11 Singe-Ladies im Überblick (v. o. l. n. u. r.): Elena, Adrianna, Ella, Laura, Marla, Aurora, Tiziana, Michelle, Linda, Alicia und Tonia.  © Bildmontage: RTL / Frank Beer

"Are You The One?" 2026: Diese Männer mischen die Villa auf

Die 10 Singe-Männer im Überblick (v. o. l. n. u. r.): Julian S., Luke, Ema, Meji, Noel, Chris, Jerry, Evi, Jeronymo und Julian M.  © Bildmontage: RTL / Frank Beer

Unter den Männern der neuen Staffel finden sich ebenfalls einige Charakterköpfe, die ordentlich für Wirbel sorgen dürften. Einer davon ist Jerry (30, Koblenz): Für den selbstständigen Fitnessunternehmer ist Auffallen kein Problem, eher ein Markenzeichen.

Dieses Selbstbewusstsein legt auch Jeronymo (22, Köln) an den Tag. Er liebt es, sich selbst im Spiegel zu betrachten, zeigt aber auch gerne eine überraschend romantische Seite.

Ganz anders tickt Julian S. (22, Wien): Der bekennende Ex-Fuckboy hat genug vom wilden Leben und will, dass die nächste Beziehung direkt die letzte ist.

Und dann wäre da noch Luke (31, Bottrop). Der ruhige Krankenpfleger setzt auf Loyalität, Treue und Respekt und hat offenbar ein feines Gespür dafür, wenn jemand nicht ehrlich ist. Exklusivität macht für ihn erst den Reiz aus.

Ob sich aus all dem Flirten, Taktieren und Drama am Ende echte Perfect Matches ergeben, zeigt sich ab 20. Januar 2026 exklusiv auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Frank Beer

