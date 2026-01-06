Bereit fürs Liebeschaos? Das sind die 21 AYTO-Singles 2026

Thailand - Ab dem 20. Januar 2026 geht " Are You The One? " auf RTL+ in die siebte Runde. Hier lest Ihr, welche 21 Singles diesmal mit am Start sind!

Diese 21 Singles sind heiß darauf, sich unter der thailändischen Sonne zu verlieben. © RTL / Frank Beer

Wie RTL offiziell bekannt gibt, wird es 21 Folgen plus Reunion geben. In diesen suchen Kandidatinnen und Kandidaten in Thailand nach der großen Liebe.

Moderiert wird das ganze wie immer von Sophia Thomalla (36). Sie hält den Singles ihr Ziel vor Augen: Spätestens bei der zehnten Matching Night müssen alle zehn Lichter angehen, nur dann winken 200.000 Euro Jackpot.

Unter den Frauen tummeln sich einige Granaten, die garantiert für Gesprächsstoff sorgen werden. So zum Beispiel Tonia (26, Leverkusen): Sie will die "krasseste Staffel" überhaupt und geht nur ALL IN, wenn ihr Gegenüber das auch tut.

Auch Adrianna (24, Berlin) weiß genau was sie will und was nicht. Sie gibt offen zu, dass sie "schon Lust hat, auch ein bisschen mit den Männern zu spielen".

Dahingegen will Alicia (22, Fuerteventura) die große Liebe bei AYTO finden. Ihr Traummann darf ruhig sehr eifersüchtig sein, das findet sie sogar attraktiv.