Datingshow-Zusammenbruch am ersten Tag: "Wie kann man so geil sein und so kackdumm?!"
Koh Samui (Thailand) - In der siebten Staffel "Are You The One?" suchen 21 Reality-Newcomer die Liebe - und gleichzeitig auch bis zu 200.000 Euro. Bereits die erste Doppelfolge hat ordentlich Drama-Potenzial.
Zwischen Marla (25) und Jerry (30) fliegen sofort die Funken, sodass bereits am ersten Tag fleißig geflirtet und sogar im Bett gekuschelt wird.
Es dauert allerdings nicht lange, bis die ersten Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Marlas Kritik: Jerrys angeblich fehlende emotionale Intelligenz: "Ich kann gar nicht mit dem reden!"
Und tatsächlich scheint es in Sachen Kommunikation ziemlich zu haken bei den beiden: Immer wieder verstummt Jerry mitten im Gespräch, sogar wenn Marla ihm eine Frage gestellt hat. Die scheint er einfach zu überhören.
Die 25-Jährige regt sich so sehr auf, dass ihr schließlich sogar die Tränen kommen: "Wie kann man so geil sein und so kackdumm?! (...) Warum stellt der sich so dumm? Weil er keinen Bock auf Diskussionen hat!"
Luke (31) versucht sein Bestes, um sie zu trösten: "Ich will jetzt nicht mit dieser Yolo-Scheiße ankommen, aber mach dir nicht so 'nen Kopf." Na, wenn sie sich danach nicht besser fühlt ...
"Are You The One?" ist zurück - und bringt einige Fremdscham-Momente mit
Abseits seiner Aufgabe als Motivationscoach ist Luke außerdem natürlich mit Flirten beschäftigt.
Nachdem er im Pool einen Kuss von Marla erhaschen wollte, allerdings eine Abfuhr erleiden musste, versucht er es bei einer anderen Frau - mit äußerst fragwürdigem Timing.
So entspannen Linda (23) und er gerade in der Sonne, als er plötzlich fragt: "Hast du Bock zu küssen? Jetzt grade, mein' ich?". Die Österreicherin bringt es angesichts der unromantischen Situation und der neugierigen Blicke der anderen Teilnehmenden auf den Punkt: "Hä, das ist doch urkomisch."
Aber: Wieso auch nicht? Und so geht Linda doch auf Lukes Avancen ein und gibt sich dem unerwarteten Kuss hin. Ihr Fazit: "War okay."
Die ersten beiden "Are You The One?"-Episoden der siebten Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Montage RTL+