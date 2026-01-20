Datingshow-Zusammenbruch am ersten Tag: "Wie kann man so geil sein und so kackdumm?!"

Koh Samui (Thailand) - In der siebten Staffel " Are You The One? " suchen 21 Reality-Newcomer die Liebe - und gleichzeitig auch bis zu 200.000 Euro. Bereits die erste Doppelfolge hat ordentlich Drama-Potenzial.

Jerry (30) hat Marla innerhalb weniger Stunden den Kopf verdreht. © RTL+

Zwischen Marla (25) und Jerry (30) fliegen sofort die Funken, sodass bereits am ersten Tag fleißig geflirtet und sogar im Bett gekuschelt wird.

Es dauert allerdings nicht lange, bis die ersten Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Marlas Kritik: Jerrys angeblich fehlende emotionale Intelligenz: "Ich kann gar nicht mit dem reden!"

Und tatsächlich scheint es in Sachen Kommunikation ziemlich zu haken bei den beiden: Immer wieder verstummt Jerry mitten im Gespräch, sogar wenn Marla ihm eine Frage gestellt hat. Die scheint er einfach zu überhören.

Die 25-Jährige regt sich so sehr auf, dass ihr schließlich sogar die Tränen kommen: "Wie kann man so geil sein und so kackdumm?! (...) Warum stellt der sich so dumm? Weil er keinen Bock auf Diskussionen hat!"

Luke (31) versucht sein Bestes, um sie zu trösten: "Ich will jetzt nicht mit dieser Yolo-Scheiße ankommen, aber mach dir nicht so 'nen Kopf." Na, wenn sie sich danach nicht besser fühlt ...