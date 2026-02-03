Eskalation nach Entscheidung in Datingshow: "Ich bring' die um"
Koh Samui (Thailand) - Was wäre eine neue Doppelfolge "Are You The One?" ohne gewaltigen Ärger? Doch dieses Mal sind es nicht die Pärchen-Bindungen, die für ordentlich Stress in der Villa sorgen.
Nachdem Aurora (26) die Matchbox-Entscheidung von Laura und Evi für lediglich 5000 Euro verkauft hat, herrscht pure Fassungslosigkeit unter den Kandidaten.
Besonders eine ist auf 180. "Wenn das am Ende ist, weswegen wir nicht gewinnen, ich nehme mir einen Stein, ich bring' die um, ich bring' die ins Meer", redet sich Tonia (26) in Rage.
Sie ist sich sicher, dass Aurora die gesamte Gruppe ins Verderben gelenkt hat und stellt diese zur Rede.
"Ist jetzt eh schon passiert, wir können es nicht rückgängig machen", antwortet diese trocken. Einer Schuld bewusst ist sich die 26-Jährige nicht. "Ich war halt einfach clever genug direkt zu schreien."
Nach so viel Dreistigkeit brechen bei Tonia alle Dämme und sie fängt an zu weinen. Jerry (30), der Tonia angeblich blind versteht, scheint in diesem Moment in einem Funkloch zu stecken.
"Ich weiß jetzt nicht genau die Streitigkeit zwischen denen, ich habe jetzt auch die Frage wieder vergessen", fasst er sein Desinteresse an der Situation im Anschluss zusammen.
Meji kommentiert Ellas Körper bei "Are You The One?": "Es ist nichts, was dich angeht"
Gerade haben sich Meji (24) und Ella (24) noch leidenschaftlich geküsst und schon ist der Notfallsanitäter wieder in das nächste Fettnäpfchen getreten.
Vor seinem zweiten Schwarm Elena erklärt er in Bezug auf Ella: "Ich mag es nicht, wenn sie irgendwann mal extrem gemacht ist."
Als diese von der Aussage erfährt, ist sie fassungslos. "Es ist nichts, was dich angeht", stellt Ella klar.
Hintergrund: Ella will sich ihre Brüste machen lassen, nachdem sie 20 Kilo Gewicht verloren hat.
"Prinzipiell wollte ich eigentlich nur süß sein", versucht Meji seine Aussagen zu retten. Er möge Ella einfach so, wie sie ist und ein weiterer Eingriff sei nicht nötig.
Diese hingegen findet Mejis Aktion einfach nur unnötig.
Die Folgen 5 + 6 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
