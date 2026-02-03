Eskalation nach Entscheidung in Datingshow: "Ich bring' die um"

Koh Samui (Thailand) - Was wäre eine neue Doppelfolge " Are You The One? " ohne gewaltigen Ärger? Doch dieses Mal sind es nicht die Pärchen-Bindungen, die für ordentlich Stress in der Villa sorgen.

Tonia (26) ist fassungslos über die Dreistigkeit ihrer Mit-Kandidatin. © RTL

Nachdem Aurora (26) die Matchbox-Entscheidung von Laura und Evi für lediglich 5000 Euro verkauft hat, herrscht pure Fassungslosigkeit unter den Kandidaten.

Besonders eine ist auf 180. "Wenn das am Ende ist, weswegen wir nicht gewinnen, ich nehme mir einen Stein, ich bring' die um, ich bring' die ins Meer", redet sich Tonia (26) in Rage.

Sie ist sich sicher, dass Aurora die gesamte Gruppe ins Verderben gelenkt hat und stellt diese zur Rede.

"Ist jetzt eh schon passiert, wir können es nicht rückgängig machen", antwortet diese trocken. Einer Schuld bewusst ist sich die 26-Jährige nicht. "Ich war halt einfach clever genug direkt zu schreien."

Nach so viel Dreistigkeit brechen bei Tonia alle Dämme und sie fängt an zu weinen. Jerry (30), der Tonia angeblich blind versteht, scheint in diesem Moment in einem Funkloch zu stecken.

"Ich weiß jetzt nicht genau die Streitigkeit zwischen denen, ich habe jetzt auch die Frage wieder vergessen", fasst er sein Desinteresse an der Situation im Anschluss zusammen.