Eiskalte Verführerin zerstört "AYTO"-Liebe: "Sie hat ihre Seele an den Teufel verkauft!"

Kurz vor dem Finale von "Are You The One" gibt Laura noch einmal alles, um die Männer um ihren Finger zu wickeln.

Von Anna Gumbert

Thailand - Kurz vor dem Finale von "Are You The One? - VIP" mischt eine selbsternannte Verführerin die Pärchen der Villa auf. Schaffen es die Reality-Stars trotzdem, am Ende alle Lichter zum Leuchten zu bringen oder gehen sie mit leeren Taschen nach Hause?

Kaan (27) beobachtet Laura (28) beim Duschen - obwohl er eigentlich an Tara (31) vergeben ist. © Screenshot: RTL+ Nachdem die Match-Box jede "Perfect Match"-Hoffnung bei Lars und Laura zerstört hat, wendet sich die Blondine anderen Aufgaben zu. Sie will den Frauen in der Villa zeigen, was für Flachpfeifen sie an ihrer Seite haben - und scheut dabei auch keinen Körpereinsatz. Nachdem sie Gaby brühwarm erzählt hat, dass es zwischen ihr und ihrem "Couple" Lars weit mehr als nur ein Bussi auf die Wange beim Date gegeben hat, nähert sie sich dem zwei Meter großen Unschuldslamm Nikola. "Das fand ich so toll, wie wir zusammen getanzt haben", säuselt sie verführerisch und stellt ein privates Date nach Ende der Dreharbeiten in Aussicht. Nikola schafft es mal wieder nicht, hier ein klares "Nein" auszusprechen - sehr zum Unmut seiner Partnerin Laura Morante (33). "Ich brauche einen Mann, der 'Nein' sagen kann. Das ist so ein Abturn", flucht die Ex von Mike Heiter (32). Are You The One? Realitystars in Love Heftiger AYTO-Streit sorgt für Furore: "Geh doch zu irgendeinem anderen Schw***!" Doch damit hat die blonde Laura noch nicht genügend Unruhe gestiftet. Vor den Augen des sabbernden Kaan seift sie ausgiebig ihren kurvigen Körper ein. Das führt natürlich wieder zu Stress mit dessen Bettgefährtin Tara.

Auch Nikola (28) kann Lauras Charme nicht widerstehen. © Screenshot: RTL+

Gaby ist von Lars' Fremdknutscherei mit Laura nicht erfreut. © Screenshot: RTL+

Zwar streitet die 23-Jährige ab, Gefühle für den Tattoo-Fan zu haben. Teilen möchte sie ihn trotzdem nicht mit den anderen Frauen. © Screenshot: RTL+

Laura krallt sich Kaan. © Screenshot: RTL+

VORSICHT, SPOILER!