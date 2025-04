"Are You The One - VIP": Diese drei Promis ziehen in die Liebesvilla ein

Die Dreharbeiten zu "Are You The One - VIP" sind gestartet! RTL hat jetzt die ersten Kandidaten der fünften Staffel offiziell bekannt gegeben!

Koh Samui (Thailand) - Die Dreharbeiten zu "Are You The One - VIP" sind gestartet! RTL hat jetzt die ersten Kandidaten der fünften Staffel offiziell bekannt gegeben.

Sandra Janina (25) aus Erfurt bringt bereits Reality-TV-Erfahrung mit. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sandra_janina_ Insgesamt nehmen 21 Single-Promis an der neuen Staffel von "Are You The One - VIP" teil - alle auf der Suche nach der wahren Liebe. Die Celebritys ziehen dabei in eine Villa und lernen sich besser kennen, bis sie glauben, ihr "Perfect Match" gefunden zu haben. Ob sie jedoch mit ihrer Vermutung richtig liegen, zeigt nur die "Match Box". Dabei ist unter anderem Sandra Janina aus Erfurt. Die 25-Jährige bringt bereits reichlich Reality-TV-Erfahrung mit. Unter anderem war sie bei "Love Island" und "Temptation Island VIP" zu sehen. Are You The One? Sex-Lüge fliegt nach Orgie im Boom Boom Room auf! Sophia Thomalla zückt Video-Beweis Im Vorfeld ließ sie bereits selbstbewusst gegenüber dem Kölner Sender verlauten: "Ich weiß, was ich wert bin."

Ein bekanntes Gesicht aus "Are You The One?" 2023 ist mit am Start

Sidar Sahin (26) war nach "Are You The One?" 2023 zunächst mit Jana Klein liiert - nun treten die beiden gemeinsam bei Prominent getrennt auf. © RTL Sidar Sahin (26) war bereits 2023 bei "Are You The One?" dabei und fand dort kurzzeitig die Liebe mit Jana Klein. Doch die Beziehung hielt nicht lange. Das Paar trennte sich im August 2024, tritt jedoch bald bei "Prominent getrennt" gemeinsam an. Jetzt wagt der Influencer aus Krefeld einen neuen Versuch und sucht abermals bei "AYTO" nach der großen Liebe.

Kevin Njie sucht seine Traumfrau