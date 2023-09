Erstes Paar muss "AYTO"-Villa verlassen: Hinter ihrem Rücken geht die Post ab!

Koh Samui - In den Folgen elf und zwölf von "Are You The One? - Realitystars in Love" müssen die Teilnehmer schwere Schicksalsschläge verkraften: Ein gefundenes "Perfect Match" zieht aus und reißt ein großes Loch in die Herzen der Hinterbliebenen - und eine Kandidatin bekommt in Form eines unverblümten Korbs ein Brett vor den Kopf geknallt.