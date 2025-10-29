Heftiger Schlagabtausch in "AYTO"-Reunion: "Sei mal leise, es stinkt schon von der Seite"

Köln - Die Teilnehmenden der diesjährigen " Are You The One? Reality Stars in Love "-Staffel gingen leider leer aus . Beim großen Wiedersehen teilten sie aber trotzdem ganz schön aus.

Neue Haarfarbe, altbekanntes Temperament: Ariel (22) schießt beim Wiedersehen in alle Richtungen. © RTL+

Wie auch schon während der Staffel steht Ariel (22) für einen Großteil des Wiedersehens im Mittelpunkt der Geschehnisse: Erst liefert sie sich ein lautstarkes Wortgefecht mit Hati (24) - "Einfach peinlich. Sei mal leise, es stinkt schon von der Seite" -, danach rechnet sie mit dem vermeintlichen "Girl's Girl" Henna (26) ab.

Die Schweizerin berichtet, Kevin nach der Show weiter kennengelernt zu haben. Doch auch diese Dating-Phase sei natürlich alles andere als ereignislos und einfach gewesen, sodass sie zwischendurch auch mal in den Armen von Leandro (25) gelandet sei. Ups.

Und als wäre das nicht schon verworren genug, schaltet sich Henna in die Geschichte ein: Ihre Kennenlernphase mit Leandro sei nach der Show schnell gescheitert - woraufhin sie sich mit keinem Geringeren als Kevin vergnügt habe!

"Der stand mal mitten in der Nacht vor meiner Tür mit 'nem großen 'Ich liebe dich'-Teddy und war dann fünf Tage bei mir", erzählt sie von dem Aufeinandertreffen. Hier muss Ariel einhaken: "Er war auf dem Weg zu mir, wurde aber an der Schweizer Grenze angehalten und ist dann zurück zu Henna mit meinen Sachen und stand dann bei ihr vor der Tür. (...) Sie hat's genossen, richtig, richtig cringe."

Inmitten des daraufhin ausbrechenden Streits zwischen den beiden Frauen, die sich beide der Lüge bezichtigen, merkt Moderatorin Sophia Thomalla (36) treffend an, dass die Wahrheit vermutlich irgendwo "dazwischen" liegt.