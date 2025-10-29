Heftiger Schlagabtausch in "AYTO"-Reunion: "Sei mal leise, es stinkt schon von der Seite"
Köln - Die Teilnehmenden der diesjährigen "Are You The One? Reality Stars in Love"-Staffel gingen leider leer aus. Beim großen Wiedersehen teilten sie aber trotzdem ganz schön aus.
Wie auch schon während der Staffel steht Ariel (22) für einen Großteil des Wiedersehens im Mittelpunkt der Geschehnisse: Erst liefert sie sich ein lautstarkes Wortgefecht mit Hati (24) - "Einfach peinlich. Sei mal leise, es stinkt schon von der Seite" -, danach rechnet sie mit dem vermeintlichen "Girl's Girl" Henna (26) ab.
Die Schweizerin berichtet, Kevin nach der Show weiter kennengelernt zu haben. Doch auch diese Dating-Phase sei natürlich alles andere als ereignislos und einfach gewesen, sodass sie zwischendurch auch mal in den Armen von Leandro (25) gelandet sei. Ups.
Und als wäre das nicht schon verworren genug, schaltet sich Henna in die Geschichte ein: Ihre Kennenlernphase mit Leandro sei nach der Show schnell gescheitert - woraufhin sie sich mit keinem Geringeren als Kevin vergnügt habe!
"Der stand mal mitten in der Nacht vor meiner Tür mit 'nem großen 'Ich liebe dich'-Teddy und war dann fünf Tage bei mir", erzählt sie von dem Aufeinandertreffen. Hier muss Ariel einhaken: "Er war auf dem Weg zu mir, wurde aber an der Schweizer Grenze angehalten und ist dann zurück zu Henna mit meinen Sachen und stand dann bei ihr vor der Tür. (...) Sie hat's genossen, richtig, richtig cringe."
Inmitten des daraufhin ausbrechenden Streits zwischen den beiden Frauen, die sich beide der Lüge bezichtigen, merkt Moderatorin Sophia Thomalla (36) treffend an, dass die Wahrheit vermutlich irgendwo "dazwischen" liegt.
Wiedersehen bei "AYTO RSIL": Liebesdreiecke überdauern auch Ende der Show
Und auch die wohl anhaltendste Lovestory der Staffel zwischen Calvin "Blond" (24) und Joanna (27) hat die Zeit nach der Show nicht überstanden.
"Ich hab' mich irgendwann als selbstverständlich gesehen", erklärt sie den Schlussstrich, dem wohl auch "fünf Streite pro Tag" vorausgegangen seien. "Mir hat die Art nicht gepasst, wie er mit mir geredet hat. (...) Immer wenn ich ihn angeguckt hab, hatte ich die Streitigkeiten im Kopf."
Aber auch diese Geschichte kommt natürlich nicht ohne das Zutun einer anderen "AYTO"-Kandidatin aus: und zwar sollen sich Calvin und Nelly (24) in einem Club näher gekommen sein. Ob während oder kurz nach der "Beziehung" mit Joanna, wird inmitten des Stimmengewirrs nicht ganz klar.
Als Nelly erwähnt, dass Calvin damals sogar die Nacht mit ihr verbracht hat, fällt Joanna die Kinnlade runter: "Das wusste ich nicht. Wow!" Calvin versucht, die Situation zu entschärfen - "Ich hatte keinen Sex mit ihr!" -, scheitert aber kläglich: "... weil ich hab' keinen hochbekommen leider."
Fraglich, ob diese Info das Debakel besser gemacht hat.
Das komplette Wiedersehen von "Are You The One? Reality Stars in Love" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Montage RTL+