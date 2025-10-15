Hatten Realitystars Sex oder nicht? Sophia Thomalla zeigt allen den Videobeweis

Thailand - Die fünfte Staffel von " Are You The One? Realitystars in Love " neigt sich langsam dem Ende zu. Kurz vorm großen Finale gibt es noch mal mächtig Drama! Bevor Kevin (29) mit Ariel (22) angebandelt hatte, ging es mit Viki (23) im "Boom Boom Room" heiß her. Doch was genau lief da eigentlich? Ob Sex oder nicht - Moderatorin Sophia Thomalla (36) liefert allen anderen Teilnehmern den Videobeweis!

Sophia Thomalla (36, M.) zeigt den anderen Kandidaten den Videobeweis: Dort sind Viki und Kevin im "Boom Boom Room" zu sehen. © RTL

Bei der vorletzten Matching-Night steht vor allem eine Frage im Raum: Hatten Kevin und Viki Geschlechtsverkehr im "Boom Boom Room"? Genau das wollte Ariel wenige Stunden zuvor von der 23-Jährigen wissen, die die Frage verneinte und ihr noch ganz frech den Kleinen-Finger-Schwur leistete.

Doch als Kevin wenig später offenbarte, dass die Blondine für ein paar Sekunden "seinen Schwanz im Mund hatte", lief das Fass bei der temperamentvollen Rothaarigen über. "Was bist du eigentlich für eine B*tch?", rastete Ariel aus. Viki gab daraufhin kleinlaut zu, gelogen zu haben.

Und beim Oralverkehr war es offenbar nicht geblieben. Als Ariel und Leandro (25) sich bei der Matching-Night einloggen wollen, zückt Sophia Thomalla ein Tablet und präsentiert pikante Aufnahmen.

Zu sehen sind Kevin und Viki im Bett des "Boom Boom Rooms". Eindeutige Bewegungen und ein nackter Po lassen darauf schließen, dass dort wesentlich mehr lief als nur Fummeleien und orale Befriedigung.