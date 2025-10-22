Peinliches Finale: Sophia Thomalla macht sich über "absolute Loser-Staffel" lustig

Koh Samui (Thailand) - Finale bei " Are You The One? Reality Stars in Love "! Was sich über die gesamte fünfte Staffel angedeutet hatte, wird traurige Gewissheit: Die Gruppe verpasst den Sieg.

Moderatorin Sophia Thomalla (36) lacht die Kandidaten aus. © RTL+

Nur sieben von zehn benötigten Lampen leuchten in der allerletzten Matching Night auf. Damit steht fest: Der von ursprünglich 200.000 auf nur noch 115.000 Euro geschrumpfte Jackpot wird nicht ausgeschüttet. Nur im Erfolgsfall hätten sich die Kandidaten die Kohle teilen können.

Zuvor gehen Calvin "Blond" Steiner (24) und Joanna Majolie (27) siegessicher in die Matchbox, nachdem sie von der Gruppe dort hineingewählt wurden. Doch zur großen Ernüchterung sind die beiden ein "No Match".



"Die Enttäuschung ist uns ins Gesicht geschrieben", äußert sich Calvin geknickt. Der bei "Fame Fighting" k. o. gegangene Boxer: "Aber es ändert nichts. Ich merke, wie wir zusammen sind, und das matcht alles."

Hati Suarez (24), die jüngst mit einer Spuck-Attacke auf Jennifer Iglesias (26) für einen Eklat gesorgt hatte, beschreibt den Ausgang hingegen als eine "absolute Loser-Staffel".

Die Lady mit brasilianischen und serbischen Wurzeln buht die Rückkehrer sogar aus, was bei Joanna und Calvin für Unmut sorgt. "Du bist wirklich der schlechteste Mensch hier", so der Sonnyboy.