Peinliches Finale: Sophia Thomalla macht sich über "absolute Loser-Staffel" lustig
Koh Samui (Thailand) - Finale bei "Are You The One? Reality Stars in Love"! Was sich über die gesamte fünfte Staffel angedeutet hatte, wird traurige Gewissheit: Die Gruppe verpasst den Sieg.
Nur sieben von zehn benötigten Lampen leuchten in der allerletzten Matching Night auf. Damit steht fest: Der von ursprünglich 200.000 auf nur noch 115.000 Euro geschrumpfte Jackpot wird nicht ausgeschüttet. Nur im Erfolgsfall hätten sich die Kandidaten die Kohle teilen können.
Zuvor gehen Calvin "Blond" Steiner (24) und Joanna Majolie (27) siegessicher in die Matchbox, nachdem sie von der Gruppe dort hineingewählt wurden. Doch zur großen Ernüchterung sind die beiden ein "No Match".
"Die Enttäuschung ist uns ins Gesicht geschrieben", äußert sich Calvin geknickt. Der bei "Fame Fighting" k. o. gegangene Boxer: "Aber es ändert nichts. Ich merke, wie wir zusammen sind, und das matcht alles."
Hati Suarez (24), die jüngst mit einer Spuck-Attacke auf Jennifer Iglesias (26) für einen Eklat gesorgt hatte, beschreibt den Ausgang hingegen als eine "absolute Loser-Staffel".
Die Lady mit brasilianischen und serbischen Wurzeln buht die Rückkehrer sogar aus, was bei Joanna und Calvin für Unmut sorgt. "Du bist wirklich der schlechteste Mensch hier", so der Sonnyboy.
AYTO - Reality Stars in Love: Olli hat mit Antonia "Frau fürs Leben gefunden"
Und auch Oliver Ginkel (27) habe mit Antonia Rot (25) "eine Frau fürs Leben gefunden". Die Influencerin sei sein "inoffizielles Perfect Match".
Vor der finalen Matching Night gibt es große Diskussionen über die Herangehensweise. Henna (26) schaltet sich ein, will das Zepter in die Hand nehmen, weil sie bereits in der Normalo-Staffel 2022/23 siegreich war.
"Nur weil sie bei den Normalos dabei war, müsste man doch wissen, wie das Spiel funktioniert", gibt Beverly (32) Hennas Gedanken wieder. "Dann frag' ich mich, warum ich während des Spielverlaufs nicht schon was dafür tue, dass es weitergeht, aber bei der Ausrechnung darauf beharre, dass meine Taktik die beste ist."
Wer richtig lag und wer die anderen Perfect Matches sind, klärt sich erst bei der Reunion.
Streaming-Tipp: Die finale Folge "Are You The One? Realitystars in Love" seht Ihr ab sofort bei RTL+. Nächsten Mittwoch (29. Oktober) folgt das Wiedersehen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+