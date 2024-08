09.08.2024 07:10 763 Schock bei AYTO: Alles fake! Diese zwei Realitystars haben alle hopsgenommen

In der neuen Doppelfolge von "Are You The One? Realitystars in Love" wird die Vergangenheit einiger Kandidaten auf dramatische Weise aufgerollt.

Von Annika Rank

Ko Samui (Thailand) - Das Konzept von "Are You The One? Realitystars in Love" sollte inzwischen bekannt sein: Single-Promis lernen sich kennen und lieben - die Betonung liegt auf "Single". Wie in der neuen Doppelfolge bemerkbar wird, scheint diese Voraussetzung von einigen Teilnehmenden aber nicht ganz genau genommen zu werden. Nadja (24) ist fix und fertig - der Grund dafür ist brenzlig. © Screenshot RTL Dass Nikola (28) wild mit anderen Frauen knutscht, setzt Nadja (24) sichtlich zu. Doch warum eigentlich? Sie lässt die tränenreiche Bombe platzen: "Wir hatten was, bevor wir hergekommen sind. Seine Sachen sind alle bei mir, sein Auto steht in meiner Garage." Gemeinsam hätten sie sich darauf geeinigt, in der Show so zu tun, als würden sie sich nicht kennen. "Love Fool" 2.0 oder was?! Are You The One? Realitystars in Love Chiara über Ex Lukas bei "Are You The One?": "Weiß schon, wie der Bums ausgeht" Als sie Nikola beichtet, im Interview offen über ihre Kennenlernphase vor AYTO gesprochen zu haben, schläft ihm das tätowierte Gesicht ein. "Aber ich bin doch Single", mimt er weiterhin das Unschuldslamm - und bringt Nadja damit zu Explosion: "Du tust gerade so, als weißt du von gar nix! Du hast mir davor so viele Sachen gesagt! Hau einfach ab, du bist ein verlogenes Stück." Nikola (28) ist sich keiner Schuld bewusst. © Screenshot RTL AYTO: Streit zwischen Nadja und Nikola eskaliert Zwar sind die beiden in keiner festen Beziehung, Nadja sei von ihm aber bereits zu einem Familien-Gruppenchat hinzugefügt worden - mit dem Versprechen, sie nach der Show zu "wollen". Davon will der 27-Jährige jetzt aber nichts mehr wissen und beteuert, nichts für Nadja zu empfinden. Autsch! Und auch die anderen Teilnehmenden fühlen sich von dem Duo hinters Licht geführt. "Ihr habt uns alle angelogen", bringt Laura "Blond" (28) es auf den Punkt. Im Schlafsaal schreien sich die beiden Ex-Lover an. So laut hat man Nikola noch nie sprechen hören. © Screenshot RTL Die anderen Männer müssen den 27-Jährigen physisch von Nadja wegziehen, um die Situation zu deeskalieren. © Screenshot RTL Marc-Robin hat die Fremdgeh-Vorwürfe satt Mit einem gemeinen Lächeln auf den Lippen rammt Linda (23, l.) Marc-Robin (27) einen Stich nach dem anderen ins Herz. © Screenshot RTL Bei einem harmlosen Spiel prognostiziert Marc-Robin (27) Linda (23) den zukünftig geringsten Reality-Erfolg. "Ach ja, warum bist du denn erfolgreich, weil du deiner Ex fremdgegangen bist oder was?", rastet sie mit drei Promille intus aus. "Du musstest 100-mal fremdbumsen, bis du hier gelandet bist!" Damit trifft sie bei Marc-Robin einen wunden Punkt: Ihm sei es nach seinem "Temptation Island"-Eklat derart schlecht gegangen, dass er sogar zum Psychologen gehen musste. "Ja? Wie oft denn? Dreimal?", stichelt Linda fies weiter - und bringt den 27-Jährigen damit tatsächlich zum Weinen. "Muss ich jetzt für meinen einen Fehler mein ganzes Leben lang büßen?", bricht er zusammen. "So was hab ich nicht verdient." Are You The One? Realitystars in Love "AYTO": Wilder Sex und Eifersucht am ersten Tag - "Kam mir vor wie im Swingerclub!" Nachdem die Wirkung des Alkohols etwas nachgelassen hat, bereut Linda ihre überzogene Reaktion schnell wieder und entschuldigt sich bei Marc-Robin. Zur Versöhnung gibt es eine tränenreiche Umarmung. Die "Temptation Island"-Legende ist sichtlich getroffen. © Screenshot RTL Die komplette fünfte und sechste Folge von "Are You The One? Realitystars in Love" könnt Ihr ab sofort im Stream bei RTL+ sehen.

Titelfoto: Montage Screenshot RTL