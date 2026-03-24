Schock vor dem Finale: AYTO-Cast sabotiert sich selbst - "Der wird so gef**** danach!"
Koh Samui (Thailand) - Kurz vor dem "Are You The One?"-Finale wird den Teilnehmenden mal wieder ein unmoralisches Angebot unterbreitet. Das sorgt für jede Menge Ärger.
Meji (24) und Ella (24) staunen nicht schlecht, als Sophia Thomalla (36) ihnen ihre Matchbox-Entscheidung für insgesamt 20.000 Euro abkaufen will. Das Geld wird übrigens aus dem Gruppen-Jackpot entnommen, versteht sich.
Die beiden zögern nicht lange und nehmen das Angebot an - denn es sei ja immerhin sonnenklar, dass sie ein Perfect Match seien. "Es ist nicht nur Bauchgefühl, es sind Fakten. (...) Die anderen könnten sich jetzt auch wirklich mal ins Zeug legen, weil wir haben unser Soll erfüllt", erklärt Meji wie gewohnt sehr selbstbewusst.
Bei der Gruppe, die jetzt nur noch um eine Gewinnsumme von 210.000 Euro spielt, nimmt die verkaufte Erkenntnis aber erwartungsgemäß nicht so locker. "Kleiner Bastard, Verräter", schimpft Jeronymo (22) auf Meji.
Und auch Jerry (30) ist nicht gut auf "die kleine linke Ratte" Meji zu sprechen: "Der hat sein Gesicht verkauft, der wird so gef**** danach. (...) Ich hatte von Anfang an Recht, was für ein ekelhafter Mensch du bist! Wir kämpfen danach! Der denkt nur an seinen verf****** Arsch."
Meji und Ella wollen sich von der schlechten Stimmung in der Gruppe aber nicht runterziehen lassen und planen stattdessen schon ihr Partnertattoo. Das Motiv? "Irgendwas mit 'durchziehen'", so Mejis Vorschlag. Super Idee!
Are You The One: Katz-Maus-Spiel zwischen Luke und Elena geht weiter
Unterdessen geht der Stress zwischen Luke (31) und Elena (29) in die nächste Runde. Eigentlich haben die beiden ja eine Abmachung, nicht mit anderen Personen zu knutschen. Nur blöd, dass Luke das vergessen zu haben scheint und sich deshalb bei einer Party gleich mit drei Frauen vergnügt.
Erst durch Sophia Thomalla erfährt Elena, dass Luke ihr dahingehend erneut ins Gesicht gelogen hat. Er sieht das anders, habe seiner Auffassung nach nur eine "unnötige Information" für sich behalten.
Ganz nach dem Motto "Was du kannst, kann ich schon lange" gibt Elena kurz darauf Evi (22) einen Kuss - natürlich mit dem Ziel, sich an Luke zu rächen.
So richtig scheint den Bottroper die Aktion allerdings nicht zu jucken: "Für mich ist die Abmachung sowieso nichtig. Also für mich ist's vollkommen in Ordnung."
Die Folgen 19 und 20 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Montage RTL