Schock vor dem Finale: AYTO-Cast sabotiert sich selbst - "Der wird so gef**** danach!"

Koh Samui (Thailand) - Kurz vor dem " Are You The One? "-Finale wird den Teilnehmenden mal wieder ein unmoralisches Angebot unterbreitet. Das sorgt für jede Menge Ärger.

Meji (24) und Ella (24) verkaufen ihre eigene Matchbox. © RTL

Meji (24) und Ella (24) staunen nicht schlecht, als Sophia Thomalla (36) ihnen ihre Matchbox-Entscheidung für insgesamt 20.000 Euro abkaufen will. Das Geld wird übrigens aus dem Gruppen-Jackpot entnommen, versteht sich.

Die beiden zögern nicht lange und nehmen das Angebot an - denn es sei ja immerhin sonnenklar, dass sie ein Perfect Match seien. "Es ist nicht nur Bauchgefühl, es sind Fakten. (...) Die anderen könnten sich jetzt auch wirklich mal ins Zeug legen, weil wir haben unser Soll erfüllt", erklärt Meji wie gewohnt sehr selbstbewusst.

Bei der Gruppe, die jetzt nur noch um eine Gewinnsumme von 210.000 Euro spielt, nimmt die verkaufte Erkenntnis aber erwartungsgemäß nicht so locker. "Kleiner Bastard, Verräter", schimpft Jeronymo (22) auf Meji.

Und auch Jerry (30) ist nicht gut auf "die kleine linke Ratte" Meji zu sprechen: "Der hat sein Gesicht verkauft, der wird so gef**** danach. (...) Ich hatte von Anfang an Recht, was für ein ekelhafter Mensch du bist! Wir kämpfen danach! Der denkt nur an seinen verf****** Arsch."

Meji und Ella wollen sich von der schlechten Stimmung in der Gruppe aber nicht runterziehen lassen und planen stattdessen schon ihr Partnertattoo. Das Motiv? "Irgendwas mit 'durchziehen'", so Mejis Vorschlag. Super Idee!