Reality-TV-Finale schockt alle: So fatal hat noch kein Cast versagt!

Ko Samui (Thailand) - Nachdem in der siebten " Are You The One? "-Staffel sämtliche Verkaufsangebote angenommen wurden, sollte der Ausgang des großen Finales wohl niemanden überrascht haben.

Nur vier Lichter in der finalen Matching Night! So schlecht war noch kein Cast. © RTL

Wie bereits aus den vorherigen Staffeln bekannt, setzen sich die Teilnehmenden erst am Tag vor der finalen, alles entscheidenden Matching Night zusammen, um die Perfect Matches zu brainstormen. Dass der ein oder andere Kandidat dabei sogar einschläft – oder zumindest so tut –, sagt schon alles über die Staffel aus, was man wissen muss.

Und so gelingt dem Cast tatsächlich ein Novum: Im Finale gehen lediglich vier (!) Lichter an. Drei von ihnen stehen übrigens für bereits feststehende Perfect Matches, also mehr daneben hätte man quasi kaum liegen können.

"Das gab's bei AYTO wirklich noch nicht", streut Moderatorin Sophia Thomalla (36) noch Salz in die Wunde – und gibt den finalen Schlag ab: "Weil's euch in den letzten Wochen ja so brennend interessiert hat: Meji und Ella, ihr seid kein Perfect Match."

Diese Nachricht schlägt bei der Gruppe ein wie eine Bombe, denn immerhin wurden alle Konstellationen und Couples als Konsequenz des angeblich so sicheren Matches von Meji und Ella (beide 24) ausgewählt. "Das hat uns das Genick gebrochen", bringt es Julien (22) auf den Punkt. Das wird in der Reunion wohl ein Nachspiel haben ...