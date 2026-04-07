Wird bald im Käfig gekämpft? Hass kocht in Reality-Reunion wieder hoch

Köln/Ko Samui - Die siebte Staffel " Are You The One? " ist mit jeder Menge Stress, dafür aber ohne Geld für die Teilnehmenden geendet. Ähnlich turbulent verläuft auch das große Wiedersehen.

Jerry (30) hat noch ein Hühnchen mit Meji zu rupfen. © RTL

Wie zu erwarten, steht vor allem Meji (24) im Mittelpunkt. Da er fälschlicherweise auf sein vermeintlich sicheres Perfect Match mit Ella (24) bestanden und die Gruppe noch dazu Tausende Euro gekostet hat, sind die anderen noch immer nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen.

Allen voran Jerry (30), der ja schon in Thailand gegen den 24-Jährigen geschossen und angekündigt hat, mit ihm in den "Käfig" steigen zu wollen. Als dieser dann auch noch provokant Jerrys Grammatik verbessert, wird es richtig hitzig: "Halt deine Fre***! (...) Du bist derjenige, der die Gruppe gef**** hat, du bist 'ne falsche Ratte!"

Meji solle ihm beweisen, ob er die Eier hat, um gegen ihn in den Ring zu steigen. Das war dann wohl eine "Fame Fighting"-Bewerbung.

Meji versichert, es sei nie seine Absicht gewesen, den anderen "einen Rücken in den Messer" zu hauen. Aus seiner aufblühenden Romanze mit Ella ist übrigens nichts geworden, ebenso wenig aus dem geplanten Partnertattoo der beiden. "Bin ich auch ganz froh drüber", zeigt sich die 24-Jährige erleichtert.