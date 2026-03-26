RTL überrascht mit Promi-Cast: Bekannter Schauspieler mischt plötzlich in Dating-Show mit

Koh Samui (Thailand) - Fans dürfen sich freuen, denn der Cast der neuen Staffel " Are You The One? Realitystars in Love " steht fest. Ein Kandidat sorgt dabei mit seiner Teilnahme für eine ziemliche Überraschung!

Schauspieler Raúl Richter (39) mischt bei der 6. Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" mit. © RTL

In einem Instagram-Clip verkündete RTL am Donnerstag die mehr oder weniger prominenten Teilnehmer der sechsten Staffel der Dating-Show in einem Reel.

"Es wurde sehr viel spekuliert, aber die Chefin bringt jetzt Licht ins Dunkel", kündigte Moderatorin Sophia Thomalla (36) in dem kurzen Video an, in dem den Zuschauern alle Teilnehmer einzeln vorgestellt werden - und von denen den Usern insbesondere ein bekanntes Gesicht ins Auge gesprungen sein dürfte!

Denn tatsächlich gehört auch Schauspieler Raúl Richter (39) zum Cast der aktuellen Staffel der Kuppel-Show und sichert sich damit wohl die Rolle als prominentester Teilnehmer überhaupt, der je an der "AYTO"-Realitystars-Edition teilgenommen hat.

Der "Notruf Hafenkante"-Star hatte erst im Januar die Trennung von seiner langjährigen Freundin Vanessa Schmitt (30) bekannt gegeben - nun geht Raúl also auf die Suche nach seinem Perfect Match.