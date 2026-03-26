RTL überrascht mit Promi-Cast: Bekannter Schauspieler mischt plötzlich in Dating-Show mit

Der Cast der 6. Staffel "Are You The One? Realitystars in Love" steht fest. Ein Kandidat sorgt dabei mit seiner Teilnahme für eine ziemliche Überraschung!

Von Laura Miemczyk

Koh Samui (Thailand) - Fans dürfen sich freuen, denn der Cast der neuen Staffel "Are You The One? Realitystars in Love" steht fest. Ein Kandidat sorgt dabei mit seiner Teilnahme für eine ziemliche Überraschung!

Schauspieler Raúl Richter (39) mischt bei der 6. Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" mit.
Schauspieler Raúl Richter (39) mischt bei der 6. Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" mit.  © RTL

In einem Instagram-Clip verkündete RTL am Donnerstag die mehr oder weniger prominenten Teilnehmer der sechsten Staffel der Dating-Show in einem Reel.

"Es wurde sehr viel spekuliert, aber die Chefin bringt jetzt Licht ins Dunkel", kündigte Moderatorin Sophia Thomalla (36) in dem kurzen Video an, in dem den Zuschauern alle Teilnehmer einzeln vorgestellt werden - und von denen den Usern insbesondere ein bekanntes Gesicht ins Auge gesprungen sein dürfte!

Denn tatsächlich gehört auch Schauspieler Raúl Richter (39) zum Cast der aktuellen Staffel der Kuppel-Show und sichert sich damit wohl die Rolle als prominentester Teilnehmer überhaupt, der je an der "AYTO"-Realitystars-Edition teilgenommen hat.

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Der "Notruf Hafenkante"-Star hatte erst im Januar die Trennung von seiner langjährigen Freundin Vanessa Schmitt (30) bekannt gegeben - nun geht Raúl also auf die Suche nach seinem Perfect Match.

AYTO - Realitystars in Love 2026: Diese Singles machen mit

Neben dem "GZSZ"-Star machen aber noch weitere mehr oder minder bekannte TV-Gesichter Koh Samui unsicher. Hier gibt's alle Kandidaten im Überblick.

Die Single-Frauen

  • Alexandra (30), unter anderem bekannt aus "Beauty and the Nerd" und "DSDS"

  • Emma Fernlund (25), unter anderem bekannt aus "Temptation Island" und "Das Sommerhaus der Stars"

  • Francesca (27), unter anderem bekannt aus "Der Bachelor" (Schweiz)

  • Janice (21), bekannt aus "Germany Shore"

  • Jenny Grassl (25), unter anderem bekannt aus "Love Island" und "Ex on the Beach"

  • Julia Römmelt (32), unter anderem bekannt aus "Beauty & The Nerd" und "The Summit"

  • Marta (25), bekannt aus "Ex on the Beach"

  • Michelle (33), unter anderem bekannt aus "Die Bachelors"

  • Zoe (21), unter anderem bekannt aus "Forsthaus Rampensau"

  • Christin Pawlowski (25), Influencerin

Alexandra (30, l.) und Emma (25).
Alexandra (30, l.) und Emma (25).  © Bildmontage: RTL
Francesca (27, l.) und Janice (21).
Francesca (27, l.) und Janice (21).  © Bildmontage: RTL
Jenny Grassl (25, l.) und Julia Römmelt (32).
Jenny Grassl (25, l.) und Julia Römmelt (32).  © Bildmontage: RTL
Marta (25, l.) und Michelle (33).
Marta (25, l.) und Michelle (33).  © Bildmontage: RTL
Zoe (21, l.) und Christin (25).
Zoe (21, l.) und Christin (25).  © Bildmontage: RTL

Die Single-Männer

  • Raúl Richter (39), Schauspieler

  • Bennett (29), unter anderem bekannt aus "Temptation Island VIP" und "Die Bachelorette"

  • Brian (26), unter anderem bekannt aus "Temptation Island VIP" und "Die Bachelorette"

  • Cansin (25), unter anderem bekannt aus "Make Love, Fake Love"

  • Daymian Weiß (22), unter anderem bekannt aus "Kampf der Realitystars" und "Willkommen bei Familie Weiß"

  • Fabi (29), unter anderem bekannt aus "Too Hot to Handle"

  • Germain Wolf (28), unter anderem bekannt aus "Are You the One?" und "Germany Shore"

  • Marwin Klute (29), unter anderem bekannt aus "Temptation Island VIP"

  • Johannes (33), bekannt aus "Make Love, Fake Love"

  • Robin (25), bekannt aus "Wild Card"

Raúl Richter (39, l.) und Bennett (29).
Raúl Richter (39, l.) und Bennett (29).  © Bildmontage: RTL
Brian (26, l.) und Cansin (25).
Brian (26, l.) und Cansin (25).  © Bildmontage: RTL
Daymian Weiß (22, l.) und Fabi (29).
Daymian Weiß (22, l.) und Fabi (29).  © Bildmontage: RTL
Germain Wolf (28, l.) und Marwin Klute (29).
Germain Wolf (28, l.) und Marwin Klute (29).  © Bildmontage: RTL
Johannes (33, l.) und Robin (25).
Johannes (33, l.) und Robin (25).  © Bildmontage: RTL

Wann es mit der 6. Staffel "Are You The One? Realitystars in Love" losgeht, hat RTL zwar noch nicht bekannt gegeben, lange dürfte es aber nicht mehr dauern bis zum Startschuss.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/areyoutheone.de, RTL

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