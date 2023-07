27.07.2023 14:51 Sophia Thomalla kehrt zurück! "Are You The One - Realitystars"-Start steht fest

Der Starttermin der dritten Staffel von Sophia Thomallas RTL+-Kuppelshow Are You The One - Realitystars in Love steht fest.

Von Nicole Reich

Koh Samui (Thailand) - Sophia Thomalla (33) lässt bald wieder die Herzen von Fans der gepflegten Trash-TV-Unterhaltung höherschlagen! Der Starttermin der neuen Staffel "Are You The One - Realitystars in Love" wurde offiziell bestätigt. Sophia Thomalla (33) moderiert die dritte Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love". © RTL/Frank Beer Wie der Sender am heutigen Donnerstag mitteilte, feiert die dritte Staffel des Kuppel-Formats schon in diesem Spätsommer, genauer gesagt am 17. August, bei RTL+ Premiere. Die insgesamt 20 Folgen sowie das Wiedersehen wurden bereits abgedreht. Dabei hat Sophia Thomalla wie gewohnt die Moderation übernommen. Eine große Änderung gibt es jedoch. Während die Single-Kandidaten in den vergangenen (Normalo-)Staffeln noch auf der griechischen Insel Paros nach ihrem "Perfect Match" gesucht haben, werden sie diesmal eine Villa auf dem thailändischen Island Koh Samui beziehen. Are You The One Nach kontroverser Kuss-Szene bei "AYTO": Jetzt äußert sich Juliette! Hier wurde zuletzt auch die Gay-Datingshow "Charming Boys" (RTL+) aufgezeichnet. Welche Realitystars zusammenziehen werden und es auf die Siegerprämie abgesehen haben, steht noch nicht fest. "Alle Singles werden in Kürze bekannt gegeben", kündigte der Sender an.

Titelfoto: RTL/Frank Beer