Langzeitarbeitslose Carola kriegt seit 13 Jahren Hartz IV: "Daran wird sich zurzeit nichts ändern!"

"Die Platzwunde am Kopf, das kam vom Stefan. Auf einmal haut der zu, nur weil ich seine Mutter beleidige?!" Zur Polizei will Carola aber nicht gehen. "Das würde eingestellt werden, weil ich haargenau weiß, dass der das abstreiten würde."

Auf dem Konto der Kölnerin herrscht Ebbe. © RTLZWEI

Carola ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Kein Job, keine Wohnung, keine Perspektive und nicht einmal Geld hat sie auf dem Konto.

Mit 8,84 Euro ist sie im Dispo, vom Jobcenter wurde in diesem Monat nichts überwiesen. Es stellt sich heraus, dass Stefan sie aus der Bedarfsgemeinschaft abgemeldet hat, weshalb sie keine Zahlungen mehr erhält.

Carola hätte eigentlich auch eigeninitiativ dem Amt die Änderung der Wohnverhältnisse melden müssen. Hat sie aber nicht.

Kurzzeitig kam sie bei Freunden und zuletzt auch bei ihrem Vater unter, mit dem sie sich aber zerstritt. Nun wurde ihr eine Notschlafstelle in einem Hotel organisiert. 44 Euro kostet die Nacht. "Ich denke mal, dass die Kosten in meiner Lage vom Amt übernommen werden", hofft die 37-Jährige, die dort maximal zweieinhalb Monate leben darf.

Ihr früherer Partner Willi (43) hingegen arbeitet zwar mittlerweile als Gabelstaplerfahrer für Zeitarbeitsfirmen, verdient so zwischen 1300 und 1600 Euro netto. Dennoch lebt er noch immer in einem Zelt in einem Wald am Stadtrand. Komfort ist anders!