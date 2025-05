Bürgergeld-Bezieherin springt von Mann zu Mann: Carola, dein Ernst?

Aus gutem Grund. "Der hat mir von Tag zu Tag nur kontrolliert. Ob ich duschen war, in der Küche, im Badezimmer. Das geht einfach nicht."

"Ich bin seit drei Tagen wieder mit dem Stefan zusammen", berichtet die 40-Jährige in der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland" freudig. "Das ist mein voller Ernst."

Die Langzeitarbeitslose kann sich nicht entscheiden. © RTLZWEI

Die Bewohnerin des sozialen Kölnbergs hat sich nun ab- und bei Stefan per Bedarfsgemeinschaft angemeldet. "Das hat er so angeboten." Aufgrund ihrer Mietschulden bekomme sie keine Wohnung, habe die Offerte somit dankend angenommen.

Also einfach nur Mittel zum Zweck? Hätte sie die Möglichkeit, würde sie in eigenen vier Wänden leben und wäre mit beiden Männern nur befreundet, sagt Carola.

Trotzdem kauft sie sich drei Tage nach ihrem erneuten Umzug ein Liebesschloss, das sie mit ihrem und Stefans Namen gravieren lässt, an die Hohenzollernbrücke hängt und den Schlüssel in den Rhein wirft. "Ein Bund für die Ewigkeit" sei das für sie. Ernstnehmen kann man die 40-Jährige also nicht.

Übrigens: Ihren 2-Euro-Job, bei dem sie Müll am Kölnberg beseitigen soll, hat Carola schon wieder verloren. Grund: ihre Meinungsstärke. Ihr drohen jetzt Kürzungen ihrer Leistungsbezüge um satte 30 Prozent.