Star-Rummel im Mauerwerk: "Bin seit Jahren GZSZ-Ultra-Fan"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " geben sich mal wieder drei prominente Fans der Daily Soap die Ehre und spielen sich in einem kurzen Gastauftritt selbst.

Alles in Kürze

"Ich bin seit Jahren GZSZ-Ultra-Fan und habe bis heute keine Folge verpasst. Plötzlich selbst am Set zu stehen, war einfach surreal", schwärmte Brungs in einem RTL-Interview . Sie habe sich nach eigener Aussage selbst kneifen müssen.

Moderiert werden sowohl die Talentshow im Kiez-Club als auch die eigentliche "Schlagerliebe"-Hauptveranstaltung von RTL-Moderatorin Steffi Brungs (36) und Partyschlager-Star Norman Langen (40), die sich über ihren nicht alltäglichen Cameo in der TV-Serie freuten.

Der oder die Gewinner beim "Schlagerliebe Talent 2025" sind dazu auserkoren, beim großen Event in Magdeburg, das am 19. Juli 2025 tatsächlich über die Bühne ging, mitzumachen - eine Chance, die sich die beiden Schlager-Fans natürlich nicht entgehen lassen wollen.

Yvonne und Michi schwimmen in der beliebten Vorabendserie weiterhin auf der Schlager-Erfolgswelle und nehmen an einem Wettbewerb im Mauerwerk teil.

Yvonne und Michi geben für die Chance auf einen Live-Auftritt bei "Schlagerliebe" alles. © RTL / Rolf Baumgartner

Ähnlich erging es ihrem Kollegen Langen: "Ich liebe und schaue GZSZ seit vielen Jahren und war echt nervös", gestand der 40-Jährige, der sonst ja selbst als Sänger auf der Bühne steht, "aber hier vor der Kamera mich selbst zu spielen und zu moderieren, war nochmal etwas anderes".

Die Dritte im Bunde ist Schlagersängerin Madlen Rausch (30), die die härteste Konkurrentin von Michi und Yvi mimt. "Im legendären Mauerwerk meinen eigenen Song 'Sommerregen' zu singen, war ein unvergesslicher Moment für mich", betonte Rausch.

Ob sie dem Duo vom Kolle-Kiez am Ende den Sieg streitig machen kann, wird im Vorfeld freilich noch nicht verraten. Aufmerksame TAG24-Leser wissen aber natürlich schon längst, wer in Magdeburg am Start war. Die Songs von Yvi und Michi sowie von Madlen Rausch werden übrigens auf allen gängigen Musik-Plattformen erscheinen.

Welche amourösen Verwicklungen es noch kurz vor dem Auftritt von Yvonne und Michi geben wird und wie sich die Gaststars schlagen werden, erfahrt Ihr am 31. Juli und 1. August 2025 jeweils ab 19.40 Uhr bei RTL und bereits eine Woche vorab auf RTL+.