Bürgergeld-Empfänger Chris hat neue Freundin: "Schon Sex gehabt, natürlich nicht verhütet"

Duisburg - Nach einer gescheiterten Verlobung und einigen Ex-Beziehungen hat der Arbeitsverweigerer Chris (34) seit Kurzem eine neue Freundin. Selbstverständlich sind die beiden schon miteinander intim geworden, doch von Kondomen will der "Latex-Allergiker" nach wie vor nichts wissen.

Chris (34) hat seit Kurzem eine neue Freundin. Auch sie verhütet nicht. © RTLZWEI

"Wir haben schon Sex gehabt, aber natürlich nicht verhütet", erklärt Chris, der schon Vater von "vier oder fünf" Kindern sei, in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland".

Die gleichaltrige Sabrina habe der 34-Jährige vor einer Weile bei einer Party eines Kumpels kennengelernt, doch damals war sie noch vergeben. Da die Beziehung nur aus Streit bestanden habe, soll Chris immer wieder "als Schulter zum Ausheulen" fungiert und sich die Mutter eines Sohnes "einfach geschnappt" haben.

"Sie geht arbeiten. Sie ist das komplette Gegenteil von mir", schwärmt der Duisburger von der Erzieherin. Wie es künftig mit der Verhütung beim Geschlechtsverkehr weitergehen soll, wissen die beiden noch nicht.

Sabrina lehnt aus hormonellen Gründen die Pille ab: "Aber die Spirale wollte ich mir dann holen." "Ja, dann brauch' ich auch keine Gummis", freut sich Chris. "Bis dahin tu' ich einfach aufpassen."