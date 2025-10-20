Promi Big Brother: Gewinner Jimi Blue schaltet Harald Glööckler aus

Köln - Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist der Gewinner der 13. Staffel " Promi Big Brother ", setzte sich in einem spannenden Finale gegen Harald Glööckler (60) durch - trotz zwischenzeitlichen Absturzes der Joyn-App. Die kleine Snow (4) darf sich nach Yeliz Kocs (31) Triumph 2023 über den zweiten siegreichen Elternteil freuen.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat "Promi Big Brother" 2025 gewonnen. © Joyn/Willi Weber

Nur sieben Minuten nach Beginn der Primetime-Sendung bei SAT.1 musste Andrej Mangold (38) auch schon ausziehen. Für ihn bleibt die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro ein unerreichter Traum.

Der Ex-Bachelor wurde schon in der Nacht zu Sonntag rausgewählt. Aufgrund eines technischen Problems beim Voting, das ein reibungsloses Auszählen nicht mehr garantierte, durfte er wieder einziehen.

21.07 Uhr war es auch für Erik aka Satansbratan (26) aus und vorbei. Weil er ein Stapel-Spiel falsch verstanden hatte, konnte er sich nicht safen, landete mit Michael Naseband (60) auf der Exit-Liste - und erhielt weniger Anrufe, brach in Tränen aus.

Bei dieser Abstimmung sei laut Moderatorenangaben sogar zwischenzeitlich die Joyn-App wegen zu hoher Zugriffe abgestürzt, was aber keinen Einfluss auf das Voting gehabt haben soll.

Laura Lettgen aka Laura Blond (30) wurde um 21.44 Uhr undankbare Vierte, sammelte im direkten Duell weniger Stimmen als Herr Glööckler. Den Sieg verpasste auch "K11"-Michael als Dritter.