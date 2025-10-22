RTL lässt Bombe platzen: Die Geissens bekommen neues TV-Format
Köln - Überraschung bei "Die Geissens"! Die Millionärsfamilie bekommt bei ihrem Heimatsender RTLZWEI ein neues Format.
Denn wie die neu gebrandete RTL AdAlliance Österreich bei einem exklusiven Programmscreening öffentlich gemacht hat, suchen Robert (61) und Carmen Geiss (60) in Zukunft eine Prinzessin auf Zeit!
Gemeinsam mit Lifestyle-Experte und Benimmcoach Sascha Lilic begleiten sie Fürstin Nina von Seborga (46) in "Die Geissens: Traumjob Prinzessin", um eine würdige Vertretung für die 46-Jährige zu finden.
Die Gewinnerin wird dann ein Jahr lang Prinzessin des kleinen italienischen Fürstentums Seborga werden. Zuvor aber müssen sich die 25 Kandidatinnen im Schloss Balthasar im Europa-Park Rust beweisen.
Und die Herausforderungen haben es für die Teilnehmer in sich: Egal ob beim knallharten Casting, im Benimm-Bootcamp oder beim royalen Umstyling - die 25 Bewerberinnen müssen über sich hinauswachsen, wenn sie ein Jahr lang Fürstin Nina von Seborga vertreten wollen.
"Zwischen Glamour, Überraschungen und Etikette-Fehltritten beginnt eine märchenhafte Reise", schreibt der Kölner Privatsender auf seiner Internetseite über die Show.
"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden
Der Höhepunkt wird dann das legendäre Charity-Event Bal de Noël in Monte-Carlo sein. Dort entscheidet sich dann, wer sich die Krone auf Zeit wirklich verdient und den Gewinn von stolzen 50.000 Euro einheimsen kann.
Noch ist nicht klar, wann die neue Castingshow mit den Eltern von Davina (22) und Shania Geiss (21) ausgestrahlt wird.
Allerdings scheint festzustehen, dass die ersten Folgen noch in diesem Jahr über die RTLZWEI-Bildschirme flimmern sollen.
Somit ist klar: Schon bald werden die Fans der glamourösen Familie ihre Lieblinge in einem neuen Format verfolgen können.
Produziert wird die neue Show der Geissens im Übrigen von GeissTV, der eigenen Produktionsfirma der Millionärsfamilie.
Titelfoto: RTLZWEI