RTL lässt Bombe platzen: Die Geissens bekommen neues TV-Format

Köln - Überraschung bei " Die Geissens "! Die Millionärsfamilie bekommt bei ihrem Heimatsender RTLZWEI ein neues Format.

Carmen (60) und Robert Geiss (61) bekommen ein neues TV-Format bei RTLZWEI. © RTLZWEI

Denn wie die neu gebrandete RTL AdAlliance Österreich bei einem exklusiven Programmscreening öffentlich gemacht hat, suchen Robert (61) und Carmen Geiss (60) in Zukunft eine Prinzessin auf Zeit!

Gemeinsam mit Lifestyle-Experte und Benimmcoach Sascha Lilic begleiten sie Fürstin Nina von Seborga (46) in "Die Geissens: Traumjob Prinzessin", um eine würdige Vertretung für die 46-Jährige zu finden.

Die Gewinnerin wird dann ein Jahr lang Prinzessin des kleinen italienischen Fürstentums Seborga werden. Zuvor aber müssen sich die 25 Kandidatinnen im Schloss Balthasar im Europa-Park Rust beweisen.

Und die Herausforderungen haben es für die Teilnehmer in sich: Egal ob beim knallharten Casting, im Benimm-Bootcamp oder beim royalen Umstyling - die 25 Bewerberinnen müssen über sich hinauswachsen, wenn sie ein Jahr lang Fürstin Nina von Seborga vertreten wollen.

"Zwischen Glamour, Überraschungen und Etikette-Fehltritten beginnt eine märchenhafte Reise", schreibt der Kölner Privatsender auf seiner Internetseite über die Show.