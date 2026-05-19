Fernbeziehung beendet! Dieses "Bauer sucht Frau"-Traumpaar geht den nächsten Schritt

Schweinfurt/Köln - Landwirt Bastian Stürmer (26) und Kerrin Grapengeter (29) sind den nächsten Schritt in ihrer (noch jungen) Beziehung gegangen.

Kerrin Grapengeter und Bastian Stürmer haben ihre Fernbeziehung nach sieben Monaten beendet - die 29-Jährige ist nach Bayern gezogen. © RTL/Stefan Gregorowius

Erst vor einem Monat wurde darüber spekuliert, ob sich DAS "Bauer sucht Frau"-Traumpaar der letzten Jahre still und heimlich verlobt haben könnte.

Ein öffentliches Dementi und etwas Gras über der Sache später rücken die Turteltauben aber doch mit einem romantischen Liebes-Knall heraus.

Denn: Kerrin hat ihre Sachen (inklusive Pferd Flachs und Kater Bob) gepackt und ist Anfang Mai zu Bastian gezogen! "Uns war eigentlich von Anfang an klar, dass der Punkt kommt, an dem wir zusammenziehen", erklärt die 29-Jährige bei BILD.

Schon Anfang des Jahres soll sie sich intensiv um einen Job in der neuen Heimat bemüht haben - mit Erfolg.

Aktuell hängt das Paar sogar schon in den Umbauarbeiten ihrer ersten eigenen Wohnung. Ausgerechnet in dem Haus, in dem auch die Eltern des 26-Jährigen leben.

"Wir planen zum Beispiel ein gemeinsames Ankleidezimmer. Da kommt dann ein fünf Meter langer Kleiderschrank rein, der zu 99 Prozent ihr gehören wird", scherzt der Bauer über das Zusammenleben.