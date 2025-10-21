Haftbefehl! Arbeitslose Sara flüchtet vor Polizei und verliert Tochter

Hagen - "Mir steht das Wasser nicht bis zum Hals, ich bin schon untergegangen", sagt die alleinerziehende Sara (38) über ihre aktuelle Situation. Die fünffache Mutter wird mit offenen Haftbefehlen von der Polizei gesucht, befindet sich auf der Flucht - und wird geschnappt.

Sara (38) steht eine harte Zeit bevor. © RTLZWEI

Wegen Versicherungsbetrugs in 26 Fällen drohen der 38-Jährigen zwei Jahre Gefängnis. Statt sich der Polizei zu stellen, haut Sara aber lieber ab.

"Ich gehe in Haft und bekomme vielleicht mein Kind nicht wieder. Das ist für mich ein Brunnen, da falle ich rein und komme nicht mehr raus", äußert sie in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".

Eines Tages bringt die Bürgergeld-Empfängerin ihre Tochter Malve (2), deren Sorgerecht zwar beim Jugendamt liegt, die aber bei ihrer Mutter lebt, in den Kindergarten, von wo die Kleine in Obhut genommen wird. "Das war wahrscheinlich das letzte Mal für das nächste halbe Jahr, dass ich meine Tochter gesehen hab."

Versuche, einen Platz in einer Mutter-Kind-Haftanstalt zu bekommen, scheiterten bislang. "Ich hoffe, dass ich noch alles zum Guten wendet, aber die Chance ist gering", so die neun Jahre kokainabhängige, die aufgrund ihres Konsums schon mehrere Herzstillstände erlitten hatte.