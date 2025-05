Kinderleichter Bürgergeld-Antrag: "Paar Kreuzchen machen kriegt jeder hin, oder?"

Plau am See - Einige rutschen unverschuldet ins Bürgergeld , andere sind stolz darauf, dem Staat auf der Tasche zu liegen. So auch Nico (27), der mit seiner Freundin Janine (40) ein entspanntes Leben führt.

Nico (27) und Janine (40) leben von Bürgergeld. © RTLZWEI

Der Hobby-Rapper ist kürzlich in die Wohnung seiner ebenfalls arbeitslosen Freundin gezogen. In Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern) soll sich in Sachen Arbeitsstellung aber nichts ändern.

Vielmehr kümmert er sich in der neuen Folge der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland" um den Bürgergeld-Antrag, um schnellstmöglich Sozialleistungen zu beziehen. Er liest aus dem Antrag vor: "In den letzten fünf Jahren war ich beschäftigt ... durchstreichen, durchstreichen, durchstreichen."

Nach vielen Strichen und kaum Angaben ist es auch schon geschafft. Janine, die das Prozedere schon kennt: "Ein paar Kreuzchen machen kriegt jeder hin, oder?"

Vom Amt zu leben sei für den 27-Jährigen "kein Problem. Das Problem ist der Staat. Ich bediene mich den Mitteln, die mir dieses Land zur Verfügung stellt. Kritisiert nicht mich, kritisiert das System. Ich weiß, dass ich räudig bin, lebe auf euren Nacken", spricht er die Zuschauer an. "Ich überbrücke damit meine Geburt bis zur Rente."