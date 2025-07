Geissens sorgen mit neuen Fotos für Aufsehen: Was hat Carmen denn da auf dem Kopf?

Carmen Geiss (60) hat nach dem brutalen Raubüberfall inzwischen wieder zu ihrer Lebensfreude zurückgefunden. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Um sich weiter von den Strapazen der Horror-Nacht in der "Villa Geissini" in Saint-Tropez zu erholen, sind Robert Geiss (61), seine Frau Carmen (60) sowie die beiden Töchter Davina (22) und Shania (20) in ihre Wahlheimat Monaco zurückgekehrt.

Im Fürstentum ist die Welt nämlich noch in bester Ordnung, zumindest solange der Kontostand passt. Und das ist bei der TV-Familie definitiv der Fall. Zum Beweis posierte Carmen jetzt mal wieder mit Champagner in der Hand in einem Beachclub.

Doch ein Detail auf dem Schnappschuss, welchen die Jetset-Lady bei Instagram teilte, sorgt für besonders viele Reaktionen: Während sie ihren Kapitalistensprudel genießt, balanciert sie ihre teure Luxus-Handtasche lässig auf dem Kopf.

Und weil der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, machten Davina und Shania den Spaß einfach mit und ließen sich in selbiger Pose ablichten. "Was war das bitte für ein Sonntag? Beachclub, Sonne, Champagner und die Geissens mittendrin", kommentierte Carmen die Beiträge.