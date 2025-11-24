Bürgergeld-Empfänger unter sich: "Was Carola besonders macht? Der Geschlechts-Verkehr anscheinend"

Köln/Duisburg - Zwei Hauptdarsteller der RTLZWEI-Doku " Armes Deutschland " treffen aufeinander: Carola (40) und Chris (34). Während er sich einen lustigen Tag erhofft, scheinen bei ihr Gefühle im Spiel zu sein - trotz Partner daheim.

Chris (34) und Carola (40) treffen sich in Duisburg. © RTLZWEI

"Wir treffen uns in Duisburg, und er sagte was mit Currywurst essen gehen", blickt Carola dem Date freudig voraus. Dass dies aber rein freundschaftlich ablaufen soll, scheint die 40-Jährige nicht zu checken.

Per Textnachrichten soll Carola dem Duisburger Sätze wie "Denkst du an mich?" und "Hast du von mir geträumt?" schreiben sowie Schlager-Liebeslieder schicken, die textlich gut zu den beiden passen würden. Auch einige Selfies hatte sie ihm schon geschickt.

Chris habe ihr von vornherein gesagt, dass zwischen den Sozialschmarotzern nur Freundschaft drin sei, da er eine hochschwangere Partnerin habe.

Mit einem Kuss verabschiedet sich Carola von ihrem arbeitslosen On-off-Freund Stefan (57), der froh sei, auch mal seine Ruhe zu haben. Wenn er wüsste, mit welchen Gedanken sich seine Partnerin herumschlägt ...