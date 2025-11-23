"Masked Singer": Diese Schauspielerin steckte im Kauspielzeug "Quietsch"
München/Köln - In einer neuen Folge "The Masked Singer" musste das Hunde-Kauspielzeug "Quietsch" seine Hüllen fallen lassen. Zum Vorschein kam Schauspielerin Natalia Wörner (58).
"Es war mir ein so großes Vergnügen, Leute", sagte sie nach der Enthüllung und beschrieb ihr Erlebnis als "unglaublich".
Zuschauer hatten "Quietsch" nach der Performance von "Le Freak" von Chic am wenigsten Stimmen gegeben. Dass Wörner im Kostüm steckte, ahnte dabei keiner. Auch das Rateteam um Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) lag falsch.
Pooth tippte hingegen auf Sarah Engels. Tall sah Gesine Cukrowski, während Gast-Moderator Sascha glaubte Model Toni Garn zu erkennen.
"Ich finde, sie ist so eine großartige Schauspielerin", reagierte Pooth überrumpelt. "Und auch wenn sie witzig ist, sie hat schon was Ernsthaftes, finde ich, und kann das so rüberbringen, dass sie diese Rolle, dieses quietschige Etwas, so schön gespielt hat. Damit hat sie mich jetzt ganz doll überrascht und ich glaube, auch ein Millionenpublikum."
Wörner spielte in diversen TV-Produktionen und Filmen darunter der Krimireihe "Die Diplomatin". Dass sie 2016 das Bundesverdienstkreuz bekam und einst von Karl Lagerfeld für den "Playboy" fotografiert wurde, brachte die Zuschauer als Indizien nicht auf die richtige Spur.
Natalia Wörner flieg in dritter Folge von "Masked Singer"
In der ProSieben-Show treten Prominente in aufwendig gestalteten Kostümen auf und singen. Ihre Identität ist dabei ein großes Geheimnis und wird meist nur gelüftet, wenn es zu wenige Stimmen aus dem Publikum gibt. Hinweise zu den Stars sollen das Ratespiel anheizen.
Bisher wurden bereits Schauspielerin Brigitte Nielsen (62) im "Kiss"-Kostüm und Designerin Barbara Becker (59) im Smiley enttarnt.
Aktuell sind noch sechs Masken im Rennen. Eine neue Folge läuft am kommenden Samstag auf ProSieben und Joyn.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa