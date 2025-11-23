"Masked Singer": Diese Schauspielerin steckte im Kauspielzeug "Quietsch"

München/Köln - In einer neuen Folge " The Masked Singer " musste das Hunde-Kauspielzeug "Quietsch" seine Hüllen fallen lassen. Zum Vorschein kam Schauspielerin Natalia Wörner (58).

Das singende Hunde-Kauspielzeug "Quietsch" musste in der dritten Folge von "Masked Singer" gehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es war mir ein so großes Vergnügen, Leute", sagte sie nach der Enthüllung und beschrieb ihr Erlebnis als "unglaublich".

Zuschauer hatten "Quietsch" nach der Performance von "Le Freak" von Chic am wenigsten Stimmen gegeben. Dass Wörner im Kostüm steckte, ahnte dabei keiner. Auch das Rateteam um Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) lag falsch.

Pooth tippte hingegen auf Sarah Engels. Tall sah Gesine Cukrowski, während Gast-Moderator Sascha glaubte Model Toni Garn zu erkennen.

"Ich finde, sie ist so eine großartige Schauspielerin", reagierte Pooth überrumpelt. "Und auch wenn sie witzig ist, sie hat schon was Ernsthaftes, finde ich, und kann das so rüberbringen, dass sie diese Rolle, dieses quietschige Etwas, so schön gespielt hat. Damit hat sie mich jetzt ganz doll überrascht und ich glaube, auch ein Millionenpublikum."

Wörner spielte in diversen TV-Produktionen und Filmen darunter der Krimireihe "Die Diplomatin". Dass sie 2016 das Bundesverdienstkreuz bekam und einst von Karl Lagerfeld für den "Playboy" fotografiert wurde, brachte die Zuschauer als Indizien nicht auf die richtige Spur.