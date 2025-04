Viele Verehrer für Arbeits-Verweigerin Carola: "Du süße, geile, sexy Maus"

Stefan könne sie jetzt "am Arsch lecken", macht die sehr sprunghafte Frau klar. Er packt oben ihre letzten Sachen in einen Beutel und stellt ihn vor die Wohnungstür, fordert sie dann per Whatsapp-Nachricht zur Abholung auf.

Die Arbeitslose bekommt viele Zuschriften männlicher Zuschauer. © RTLZWEI

Denn kurz darauf feiert Stefan bei Lothar Carolas Geburtstag. Nichts mehr von Hass zu spüren. Einfach verrückt.

Neben der von RTLZWEI gesponsorten Torte freut sich die Jubilarin auch über viele Zuschriften vor allem männlicher Zuschauer. "Ich finde dich echt eine klasse Frau. Besonders mag ich deine Einstellung zum Amt. Ich finde es nicht korrekt, dass du dich mit den ganzen Anträgen rumärgern musst", schreibt einer.

Und beim nächsten gibt es ein unterschwelliges Angebot dazu: "Ich würde dir gerne helfen, dass du nie wieder in Knast musst, du süße, geile, sexy Maus." Darauf habe sie aber nicht geantwortet.

Nun, mit 40 Jahren, hat sich an Carolas Einstellung zur Arbeit aber - oh Wunder - nichts geändert. "Wenn ich mein Leben lang Bürgergeld kriege, muss ich das so akzeptieren. Wenn nix passiert, muss ich bis zur Rente so durchmachen."

Die neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" läuft am Dienstag (29. April), ab 20.15 Uhr, auf RTLZWEI. Vorab gibt's die Sendung bei RTL+.