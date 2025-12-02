Zwei Kinder weggenommen, Michelle wieder schwanger: "Würde definitiv nicht bei mir bleiben"

Hamm - Auch das noch! Vor wenigen Wochen ist Ex Jerome bei Michelle (beide 25) ausgezogen, jetzt folgen positive Schwangerschaftstests. Er dementiert seine Vaterschaft und weiß ohnehin, dass auch dieses Kind ans Jugendamt übergeben werden muss.

Michelle (25) ist zum dritten Mal schwanger. © RTLZWEI

Jerome ist kürzlich zu seiner neuen Freundin Tamara ins niedersächsische Hitzacker gezogen. 300 Kilometer entfernt erfährt er von seiner Ex, dass diese schwanger sei. Angeblich von ihm.

Der BVB-Fan fühlt sich "verarscht", habe in dem infrage kommenden Zeitraum keinen Geschlechtsverkehr mit Michelle gehabt. "Ich habe meine neue Freundin, also soll mich keiner nerven", sagt er in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".

Schon seit drei Monaten waren sie getrennt, in denen man aber noch zusammenlebte und auch weiter Sex hatte. Geschützt habe man sich dabei nicht. "Er kennt das Wort 'verhüten' nicht", sagt Michelle. Sie aber offenbar auch nicht.

"Es ist eigentlich unpassend und ungewollt. Ich habe schon zwei Kinder (...) und gehe bald arbeiten", skizziert sie. Doch auch der dritte Test schlägt an. "Freuen kann ich mich nicht. Ich hab ja schon zwei Kinder, die weg sind und das würde definitiv nicht bei mir bleiben."

Der gemeinsame Sohn der beiden lebt bereits in einer Pflegefamilie, auch Michelles erstes Kind wird woanders großgezogen.