Zwei Kinder weggenommen, Michelle wieder schwanger: "Würde definitiv nicht bei mir bleiben"
Hamm - Auch das noch! Vor wenigen Wochen ist Ex Jerome bei Michelle (beide 25) ausgezogen, jetzt folgen positive Schwangerschaftstests. Er dementiert seine Vaterschaft und weiß ohnehin, dass auch dieses Kind ans Jugendamt übergeben werden muss.
Jerome ist kürzlich zu seiner neuen Freundin Tamara ins niedersächsische Hitzacker gezogen. 300 Kilometer entfernt erfährt er von seiner Ex, dass diese schwanger sei. Angeblich von ihm.
Der BVB-Fan fühlt sich "verarscht", habe in dem infrage kommenden Zeitraum keinen Geschlechtsverkehr mit Michelle gehabt. "Ich habe meine neue Freundin, also soll mich keiner nerven", sagt er in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".
Schon seit drei Monaten waren sie getrennt, in denen man aber noch zusammenlebte und auch weiter Sex hatte. Geschützt habe man sich dabei nicht. "Er kennt das Wort 'verhüten' nicht", sagt Michelle. Sie aber offenbar auch nicht.
"Es ist eigentlich unpassend und ungewollt. Ich habe schon zwei Kinder (...) und gehe bald arbeiten", skizziert sie. Doch auch der dritte Test schlägt an. "Freuen kann ich mich nicht. Ich hab ja schon zwei Kinder, die weg sind und das würde definitiv nicht bei mir bleiben."
Der gemeinsame Sohn der beiden lebt bereits in einer Pflegefamilie, auch Michelles erstes Kind wird woanders großgezogen.
Armes Deutschland (RTLZWEI): "Soll ich zusehen, wie das Jugendamt das Kind wegnimmt, oder was?"
Fest steht für Jerome schon jetzt, dass er bei der Geburt seines zweiten Kindes, falls sich seine Vaterschaft bestätigt, definitiv nicht dabei sein werde: "Soll ich zusehen, wie das Jugendamt das Kind wegnimmt, oder was?"
Doch dann folgt die Hiobsbotschaft: Tamara macht per WhatsApp mit ihm Schluss. "Weil sie an irgendwelchen spirituellen Scheiß glaubt und ihr inneres Ich sagt, dass es so sein muss. Weiß nicht, ob die geistig einen am Schaden hat oder so."
Er kehrt zurück nach Hamm und nistet sich wieder bei seiner Ex ein. Gibt es auch das Beziehungs-Comeback?
Neue Folgen "Armes Deutschland" liefert Euch RTLZWEI immer dienstags, ab 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es auch jederzeit bei RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI