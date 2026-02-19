Aus für Kult-Krimi-Reihe: Nach Tod von Horst Krause keine neuen Filme mehr

Berlin - Fans der Filmreihe um den brandenburgischen Dorfpolizisten Horst Krause (†83) müssen auf eine Fortsetzung verzichten. Nach einem Bericht der Zeitschrift "Superillu" muss Regisseur Bernd Böhlich seine Pläne aufgeben, nach dem Tod des Schauspielers Krause neue Folgen zu drehen.

Horst Krause verkörperte in Filmen und in "Polizeiruf 110" den Polizeihauptmeister. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die ARD-Tochter Degeto in Frankfurt am Main lehnt eine Fortsetzung ab. "Die wunderbare Horst-Krause-Reihe steht und fällt mit der Hauptfigur Horst Krause. Daher möchten wir in Absprache mit dem RBB den einzigartigen Kosmos um Horst Krause bei ihm belassen, gerade aus Respekt vor dem Schauspieler, der von ihm gespielten Figur und dem Publikum", teilte der Redaktionsleiter der ARD Degeto, Christoph Pellander, auf Anfrage mit.

Regisseur Böhlich reagierte enttäuscht und sagte der Zeitschrift: "Die Degeto Film hat meiner Meinung nach zu viel Entscheidungsgewalt gegenüber den Sendern, in unserem Fall dem rbb.

Und im fernen Hessen scheint man nicht zu wissen, wie beliebt und identitätsstiftend die 'Krause'-Filme sind - auch, was ein positives Image Brandenburgs und des Ostens allgemein angeht. Äußerst schade!"

Der Regisseur der Filmreihe wollte auch nach Krauses Tod Geschichten aus dem fiktiven brandenburgischen Ort Schönhorst erzählen - dann mit Jörg Schüttauf (64). Der Darsteller, der auch als "Tatort"-Kommissar ermittelte, spielte in einer früheren "Krause"-Folge den Filmsohn.