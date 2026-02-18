Prostituierte Kitty ist wählerisch: "Der bekommt keinen Termin, ist Billig-F***er"
Hamburg - Kitty macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Die Prostituierte hat immer weniger Kundschaft und muss sich nebenbei mit angeblichen Interessenten herumschlagen, die sie am Ende nicht buchen.
Gleich zu Beginn der neuen Folge "Reeperbahn privat" (RTLZWEI) ruft ein potenzieller Freier an, legt dann auf und schreibt ihr bei WhatsApp. "Der bekommt sowieso keinen Termin bei mir, weil das ein Billig-F***er ist, der fragt für Dumping-Preise."
Kitty inseriert ihre Dienste auf Internetseiten, woraufhin Kunden sie kontaktieren. Und das läuft oft nach demselben Schema ab. "Die fangen immer an mit 'Hey. Wie geht's? Bin sportlich und gutaussehend.' Wir wollen ja nicht heiraten, wir wollen f***en!"
Vor allem nerve sie die Frage "Was machst du?". Denn: "Die wollen dann, dass ich schreibe: 'Ich sitze mit meinen sexy Dessous auf der Couch und warte nur auf dich. Schön, dass du mir schreibst.' Ja, f*** dich!"
Ein jüngerer Interessent schreibe ihr ständig nur komische Nachrichten. Als sie ihm zuletzt antwortete, gerade keine Zeit zu haben, soll er mit "Wirst du heute echt gef***t?" reagiert haben.
Reeperbahn privat (RTLZWEI): Kitty macht sich Sorgen um die Altersvorsorge
Übrig gebliebene Partygäste seien der Hamburgerin die liebsten Kunden: "Die können nicht mehr ganz so, wollen eher Dirty Talk, dass ich vor denen rumdance oder selber mit dem Spielzeug bei mir rummache."
Ist die Sexarbeiterin auf dem Kiez um die Reeperbahn unterwegs, ist sie stets einsatzbereit. Immer dabei: High Heels, Gleitgel, Unterwäsche, Kondome, Wäscheklammer "für die Nippel oder den Sack" und kleine Dildos "für den Mann".
Zudem bietet sie Webcam und Videochat an, verkauft Bilder und Videos sowie Dessous und dreht auch Pornos.
Doch das Geschäft läuft immer schleppender. Besonders für ihre Altersvorsorge möchte Kitty mehr verdienen. Und muss dafür eine zahlungskräftigere Kundschaft akquirieren. Unter anderem durch Escort-Dienste.
Titelfoto: RTLZWEI