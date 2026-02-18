Prostituierte Kitty ist wählerisch: "Der bekommt keinen Termin, ist Billig-F***er"

Hamburg - Kitty macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Die Prostituierte hat immer weniger Kundschaft und muss sich nebenbei mit angeblichen Interessenten herumschlagen, die sie am Ende nicht buchen.

Kitty macht Werbung für sich. © RTLZWEI

Gleich zu Beginn der neuen Folge "Reeperbahn privat" (RTLZWEI) ruft ein potenzieller Freier an, legt dann auf und schreibt ihr bei WhatsApp. "Der bekommt sowieso keinen Termin bei mir, weil das ein Billig-F***er ist, der fragt für Dumping-Preise."

Kitty inseriert ihre Dienste auf Internetseiten, woraufhin Kunden sie kontaktieren. Und das läuft oft nach demselben Schema ab. "Die fangen immer an mit 'Hey. Wie geht's? Bin sportlich und gutaussehend.' Wir wollen ja nicht heiraten, wir wollen f***en!"

Vor allem nerve sie die Frage "Was machst du?". Denn: "Die wollen dann, dass ich schreibe: 'Ich sitze mit meinen sexy Dessous auf der Couch und warte nur auf dich. Schön, dass du mir schreibst.' Ja, f*** dich!"

Ein jüngerer Interessent schreibe ihr ständig nur komische Nachrichten. Als sie ihm zuletzt antwortete, gerade keine Zeit zu haben, soll er mit "Wirst du heute echt gef***t?" reagiert haben.