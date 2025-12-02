Axt-Desaster: NRW-Innenminister erzählt private Story im TV, die nie publik werden sollte

Düsseldorf - NRW -Innenminister Herbert Reul (73, CDU ) hat in der ZDF-Sendung "Volle Kanne" ein Axt-Missgeschick in der heimischen Küche ausgeplaudert.

CDU-Politiker Herbert Reul (73) ist seit 2017 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. © Annette Riedl/dpa

Beim Zerkleinern einer Rehkeule habe er am Ende nämlich die Steinplatte geteilt.

Als TV-Koch Mario Kotaska (52) gerade über sein Holzbrett sprach, sagte der Minister: "Reul und solche Bretter, das ist auch eine eigene Geschichte. Ich hatte mal so eine schöne Steinplatte und sollte eine Rehkeule klein machen."

Das ging irgendwie nicht, "da habe ich eine Axt genommen", so Reul. Und die Steinplatte? "Vorbei". Das sei "eine legendäre Geschichte in der Familie", sagte der CDU-Politiker: "Die sollte ich eigentlich öffentlich gar nicht erzählen."

Der Innenminister sprach in der Live-Sendung auch über Sicherheit auf Weihnachtsmärkten, den Kampf gegen sogenannte Clankriminalität und das Präventionsprojekt "Kurve kriegen".

Ebenso plauderte Reul aber auch mit dem Musicaldarsteller Thomas Hohler ("Mrs. Doubtfire") und sagte, dass er in einem zweiten Leben Profimusiker werden würde.