Eine Frau, vier Geliebte: Als Bianca (†33) schwanger ist, wird Liebhaber zum Killer

Katharinenberg-Diedorf - Weil das Baby einer seiner Geliebten wohl nicht in sein Leben passt, tötet Jens J. die Mutter seines ungeborenen Kindes. Sie war allerdings nicht seine einzige Quelle der Befriedigung. Die Kabel-Eins-Sendung "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" skizziert den Fall nach.

Die Schwangerschaft der 33-jährigen Bianca P. war ihrem Geliebten ein Dorn im Auge. (Symbolbild) © 123RF/sunnysmilestock

Katharinenberg-Diedorf in Nordthüringen. Kurz vor Weihnachten 2010 verschwindet Bianca P. (33) spurlos. Einen Tag später verschickt die im fünften Monat schwangere Frau mehrere SMS. Sie sei in Dänemark wegen einer neuen Liebe, niemand solle sich Sorgen machen, sie wolle sich im Nachbarland ein neues Leben aufbauen.

Biancas Vater ist skeptisch, meldet seine Tochter als vermisst. Die Polizei sucht ihren Verlobten Jens J. auf. An seiner Adresse öffnet allerdings eine Frau die Tür - hochschwanger. Es ist nicht Bianca, sondern seine Ehefrau. Blankes Entsetzen bei den Beamten, denn sie ahnen schnell: Jens J. führt ein Doppelleben.

Und tatsächlich: 2005 lernt er etwa zur selben Zeit sowohl seine jetzige Frau als auch die vermisste Bianca kennen, erzählt keiner von ihnen von der jeweils anderen. Aber es wird noch krasser: Neben seiner Ehefrau unterhält J. vier weitere Beziehungen.

In seinem Auto werden Papiere und Wertgegenstände der Vermissten gefunden. Er macht sich damit hauptverdächtig, etwas mit Biancas Verschwinden zu tun zu haben.