Eine Frau, vier Geliebte: Als Bianca (†33) schwanger ist, wird Liebhaber zum Killer
Katharinenberg-Diedorf - Weil das Baby einer seiner Geliebten wohl nicht in sein Leben passt, tötet Jens J. die Mutter seines ungeborenen Kindes. Sie war allerdings nicht seine einzige Quelle der Befriedigung. Die Kabel-Eins-Sendung "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" skizziert den Fall nach.
Katharinenberg-Diedorf in Nordthüringen. Kurz vor Weihnachten 2010 verschwindet Bianca P. (33) spurlos. Einen Tag später verschickt die im fünften Monat schwangere Frau mehrere SMS. Sie sei in Dänemark wegen einer neuen Liebe, niemand solle sich Sorgen machen, sie wolle sich im Nachbarland ein neues Leben aufbauen.
Biancas Vater ist skeptisch, meldet seine Tochter als vermisst. Die Polizei sucht ihren Verlobten Jens J. auf. An seiner Adresse öffnet allerdings eine Frau die Tür - hochschwanger. Es ist nicht Bianca, sondern seine Ehefrau. Blankes Entsetzen bei den Beamten, denn sie ahnen schnell: Jens J. führt ein Doppelleben.
Und tatsächlich: 2005 lernt er etwa zur selben Zeit sowohl seine jetzige Frau als auch die vermisste Bianca kennen, erzählt keiner von ihnen von der jeweils anderen. Aber es wird noch krasser: Neben seiner Ehefrau unterhält J. vier weitere Beziehungen.
In seinem Auto werden Papiere und Wertgegenstände der Vermissten gefunden. Er macht sich damit hauptverdächtig, etwas mit Biancas Verschwinden zu tun zu haben.
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden - Lebenslange Haft für den Mörder
Weitere Ermittlungen ergeben: Bianca hatte durch einen Bekannten herausgefunden, dass Jens eben jenes Doppelleben führt, das sie bis dato nicht für möglich gehalten hatte.
Aber wo ist die 33-Jährige nun? J. führt die Polizei auf einen Parkplatz ins nahegelegene Niedersachswerfen. Hier habe Bianca pinkeln müssen, sich vor das Auto gehockt. Versehentlich habe er seine Geliebte dabei überfahren. Und nach dem Einlegen des Rückwärtsganges ein zweites Mal.
Diese Schilderung kann die Gerichtsmedizin widerlegen. Vielmehr wurde sie heftig geschlagen und schließlich erstickt. Ihre Leiche legt er in einen Wald. Auf die Idee, den Rettungsdienst zu alarmieren, kommt er nicht.
Aus "gutem" Grund: Ein Kind mit einer seiner Geliebten passt gar nicht in sein Leben. Und mutmaßlich hat Bianca ihn auch vor die Wahl gestellt: ich oder deine Ehefrau.
Im Mai 2012 wird er wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
Titelfoto: Bildmontage: dpa ; 123RF/sunnysmilestock